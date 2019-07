Jafet Soto al Olimpia: "No venimos a participar, venimos a ganar"

El cuadro Club Sport Herediano quiere tener una digna presentación ante el Olimpia y su técnico, Jafet Soto, es claro que trajo lo mejor que tiene en su plantel para este compromiso.

"Venimos con los que tenemos porque tenemos muchos jugadores sub-23 y los mexicanos solo uno, ya que los otros están en proceso de inscripción y terminando términos de contratos, préstamos con Tigres y Toluca. Venimos con un plantel altamente competitivo", comentó.

Tras varios años de estar visitando el país, Soto no solo quiere venir de visita al duelo ante los merengues y les manda un recado. "Para mí siempre es importante estar acá y espero la mayor exigencia. No es preparación, es exigencia y nosotros no venimos a participar, venimos a ganar. Esa es la mentalidad del Club Herediano. Donde participamos, vamos a ganar".

El Herediano viene de prepararse de una gira por México y espera llegar de la mejor manera a este torneo. "Al final es parte del proceso de pretemporada que tenemos y muy bien aprovechado con rivales de gran calidad y alta exigencia. Estamos satisfechos en la parte deportiva y lo que pudimos ver competitiva de cara al inicio de la Copa Tigo y nuestro campeonato".

Además, explicó su concepto claro que tiene de lo que es el Olimpia. "Tenemos un análisis de lo que fue el torneo pasado con Keosseián, pero ahora tienen otro técnico como es Troglio y el preparador físico que conocemos bien que es Marcelo (Emanuelle). Por lo tanto, hemos analizado bien los equipos de él en Argentina y más o menos la estructura táctica no va a cambiar, donde va a permanecer el 4-4-2 y cambia al 4-4-1-1. Así que esperamos un lindo partido".

Plantilla de Herediano en su arribo al aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa.

Fuera de ello, en palabras del timonel, la llegada de Troglio al Olimpia, “es un tema indiferente”, puesto que considera que en la región centroamericana hay entrenadores con capacidad.

"Ese ya es un tema del Olimpia y del fútbol hondureño. Yo creo que él tiene mucha capacidad, pero creo que en el fútbol hondureño hay entrenadores y jugadores de mucha capacidad y así lo han demostrado teniendo jugadores en España, Italia, jugando Liga Premier, Liga española, México y MLS.

“Pero por respeto al técnico que tenemos en frente, me es indiferente y creo que en Centroamérica hay técnicos de mucha capacidad", detalló.

Jafet Soto recuerda con mucha alegría su último logro en suelo catracho por la Concacaf League. "Siempre venir a este país es lindo, sea como sea por fútbol o placer. Aquí tengo amigos, recuerdos de futbolistas y lo que ganamos como entrenador", finalizó.