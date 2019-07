La crítica de MisterChip a Panamá tras nuevo formato de Concacaf

En su intervención en el programa Fuera de Juego, el reconocido estadígrafo español, Alexis Tamayo, conocido popularmente como MisterChip habló puntualmente sobre el papel de la Selección de Panamá de cara a la próxima eliminatoria mundialista tras conocerse el nuevo formato de la Concacaf.

El apunte Alexis a través de la pantalla chica, fue sucedido del accionar de la escuadra canalera en la Copa Oro, donde consideró que debió aprovechar para sumar puntos en el ranking FIFA.

“Panamá sabía lo que pasaba, sabía que los seis primeros iban a tener una situación espectacular en la eliminatoria. Lo que más me duele, -digo que me duele porque sigo este ranking con mucho afán-, no entiendo cómo la federación no se encarga de lo mismo”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Sabiendo que este ranking es importante, cómo se te ocurre, el día que juegas contra Estados Unidos el tercer partido de la fase de grupos de la Copa Oro y sabes que jugarán con un equipo B pensando en los cuartos de final, cómo se te ocurre salir tú también con un equipo B, si le ganas a Estados Unidos te llevas un porrón de puntos y con eso hoy estaría metido en el Hexagonal”.

En lo demás cierra en que “el entrenador (Dely Valdés) en qué pensó, alguien le tiene que avisar”.

En la última fecha de la fase de grupos, Panamá cayó (1-0) ante Estados Unidos. Más tarde quedó eliminado en cuartos de final ante Jamaica. Fuera de ello, en cierta forma MisterChip considera que Panamá tendrá una clasificación más compleja, a diferencia de Honduras o de El Salvador.