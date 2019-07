Wilson Palacios sobre su salida de Olimpia: "Todavía no me he retirado, no hay resentimiento"

Wilson Palacios fue uno de los espectadores de lujo que tuvo Olimpia en su partido de Copa Premier Centroamericana ante el Herediano de Costa Rica.

"Yo soy Olimpia y disfruto el deporte", comentó el jugador a los micrófonos de DIEZ en relación a su presencia en el estadio Nacional.

Dejó en claro que "estoy fuera del equipo", pero "soy Olimpia y estoy disfrutando". De paso manifestó que "todavía no me he retirado, vamos a ver qué sale" con la mira en el futuro.

A quienes se interesen les mandó un mensaje, el cual incluye a su hermano, también dado de baja en los merengues: "Sigo entrenando a solas... con Johnny. No hay resentimiento de nada".

Cuestionado sobre su deseo de seguir vistiendo de corto en los engramados catrachos, Wilson indicó que "si sale oportunidad, no nos cerramos a ningún equipo; vamos a ver si salen equipos, soy profesional" y jugaría en otro bando.

Incluso valoró la posibilidad de volver a su ciudad natal, ya sea a Vida o Victoria: "Si sale un equipo de La Ceiba no le cerramos la puerta a ninguno".

Rematando, puntualizó sobre su adió del onceno capitalino que "esto es fútbol y el fútbol así es, lo tomé tranquilo, hablaron conmigo".