Pedro Troglio sobre la goleada a Herediano: "En el andar del partido es exagerado el resultado"

El debut del entrenador argentino Pedro Troglio al mando del Olimpia no pudo ser mejor. En su primer partido oficial el conjunto merengue tuvo un buen accionar y reflejo de eso fue la victoria 3-0 sobre Herediano en el estreno de la Copa Premier Centroamericana.

Olimpia golea a Herediano en el arranque de la Copa Premier Centroamericana

El técnico de los Leones valoró los tramos del encuentro y analizó cuáles fueron los fallos de sus dirigidos que deben corregir.

"Creo que fue un partido difícil, complicado. Tuvimos un muy buen inicio del primer tiempo en los primeros 25 minutos. Creo que sufrimos bastante los 15 del primer tiempo. Pudimos acomodar de entrada con el gol y nos dio tranquilidad para manejar el partido en el segundo tiempo. Lo que rescato es que es nuestro primer partido oficial. Herediano venía de jugar tres o cuatro partidos en México y el nuestro era el primer partido y ganarle al último campeón de Centroamérica la verdad que es un muy buen papel para el equipo para empezar, hay que seguir trabajando para que sean todos como el de hoy y que no caigamos en ningún bache."

Para Troglio, Olimpia mostró su mejor versión en la etapa complementaria que fue donde cayeron las anotaciones para sentenciar el triunfo a su favor.



"Me quedo con el segundo tiempo, con los primeros minutos donde se hicieron las cosas que queríamos y después para corregir el bajón que tuvimos en el primer tiempo, los 15 o 20 minutos finales porque estuvimos muy livianitos a la hora de defender y presionar. Ellos no es que crearon situaciones claras pero llegaron tocando hasta muy cerca del área. Es el primer partido oficial, las piernas están pesadas, están duras y se vio un buen juego."

Sobre el debut de sus compatriotas vistiendo la camiseta blanca, el timonel reconoció el buen trabajo de los futbolistas y espera lo mejor de ellos.



"Me parece que los tres debutaron y cumplieron con creces porque Garrido con gol, el tercero es una genialidad de Maidana que toca por el costado y mete una pelota impecable para el gol de Júnior (Lacayo), y Ferrari mostró personalidad en defensa, marcó bien, creo que los tres estuvieron a la altura de las circunstancias y es muy bueno que debuten bien para que tomen confianza, para que estén tranquilos y que le caigan bien a la gente de entrada que es lo más importante."

También tuvo palabras sobre la gran cantidad de afición que se hizo presente al estadio Nacional para seguir de cerca el rendimiento del equipo de sus amores.



"La gente estuvo impecable, pensé sinceramente que siendo un día laborable, difícil para llegar. Un partido no de campeonato sino de una Copa Premier, no pensábamos que podíamos tener tanta cantidad de gente en el estadio. Así que la verdad que fue bárbara. En definitiva que el jugador necesita el apoyo de la gente. Es una afición exigente como toda gente de equipo grande, que quiere que el equipo siempre juegue bien, que haga muchos goles. Estoy contento, cosas para corregir muchísimas pero virtudes para quedarme tranquilo."

Además se refirió a lo abultado que resultó el marcador pese a que en el desenvolvimiento del enfrentamiento, los Albos no avasallaron a los costarricenses.



"El partido fue un poco más parejo de lo que marca el resultado. Me parece que a veces aprovechas las ocasiones de gol pero en el andar del partido es exagerado el resultado. Herediano hizo los méritos también como para no perder de esta manera pero bueno, el fútbol y aquel que mete los goles en quien termina ganando."

Por último respondió a las declaraciones de Jafet Soto, estratega del Herediano, quien expresó que Olimpia no fue mejor y que solo marcaron los goles.



"Vimos dos partidos distintos, creo que jugamos bien los primeros 25 minutos, muy los segundos 20 del primer tiempo. En el segundo tiempo hicimos los goles y se gana con goles. En el fútbol podemos decir cualquier cosa, podemos ponernos de acuerdo pero gana el que hace los goles y considero que Olimpia aparte de hacer los goles tuvo pasajes de muy buen fútbol, de muy buen manejo de pelota, buena presión y después tuvo momentos malos como tuvo también Herediano. Aprovechamos los momentos y ganamos que es lo más importante."