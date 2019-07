Pedro Troglio habla de la llegada de Chirinos, Copa Premier y el ultimátum a Deybi y Bengtson

Pedro Troglio dio declaraciones previo a la partida de Olimpia a Guatemala para enfrentar el segundo partido de la Copa Premier Centroamerica contra el Comunicaciones.

El león llega tras vencer al Herediano 3-0 en el primer encuentro de la fase de grupos y busca consolidar su boleto a la siguiente ronda en suelo chapín.



El entrenador Pedro Troglio, habló entre otras cosas de la llegada de Michaell Chirinos al equipo blanco y sobre el ultimátum que tienen Deybi Flores y Jerry Bengtson.





LO DIJO:

Ilusión tras la primera victoria contra Herediano: "Yo me siento con los pies sobre la tierra con tranquilidad esto es fútbol y creo que nos falta muchísimo todavía para estar al cien por cien como uno quiere, el otro día (jueves) hubieron cosas positiva y negativas que hay que mejorar".



Y agregó: "El 3-0 (contra Herediano) no nos tiene que sacar de un rumbo de donde sabemos que los partidos van a ser todos complicados y que tenemos que estar preparados para ellos sin creernos que somos unos fenómenos".



Importancia de la Copa Premier: "Hay que ganar todo, los partidos de pretemporada, los de liga, los de Concacaf, la copa de leche, lo que se juegue y más un equipo como Olimpia, sale subcampeón y no es bueno, la realidad indica que un club grande tiene que ganar y si gana todo mejor".



El show de la afición contra Herediano: "Lógicamente cuando uno lo comienza a vivir se da cuenta de la realidad, a mi me contaban, yo imaginé que no iba a venir tanta gente y me sorprendió mucho porque fue un día laborable, con lluvia, lejos del torneo. Fue una satisfacción enorme y se cumplió todo lo que me habían hablado".



La llegada de Chirinos aumenta las posibilidades de salir campeón: "Aunque no hubiera llegado Chirinos la obligación es salir campeones, aquí no hay de otra, un segundo puesto no le importa a nadie, estos muchachos perdieron dos finales y se nos critica, Olimpia no tiene otro camino que levantar la Copa".



En qué nivel está Olimpia actualmente: "Estamos a nivel de Motagua y de cualquier equipo de fútbol, estamos para ganarle a cualquiera y perder con cualquiera pero lógicamente queremos sumar desde que inicie el torneo".



Ultimátum para Deybi y Bengtson: "Estoy esperanzado en contar con ellos pero el 28 de julio si no están los lugares (oportunidades) se irán achicando así que necesitamos una decisión de ellos en seguida en estos días".



Edder Delgado descartado: "La espera de Deybi Flores, de Arriga (Kervin) son muchos jugadores en el mismo puesto, aquí también hay algunos jóvenes que quieren sumar, entonces hay poco espacio".



Olimpia enfrentará al Comunicaciones el domingo a las 11:00 de la mañana por la segunda jornada de la Copa Premier Centroamericana.