Pedro Troglio avisa al rival: “Queremos cortar las victorias de Motagua”

Pedro Troglio lo tiene claro, él vino a Honduras a salir campeón con Olimpia. El argentino previo a salir hacia Guatemala para el juego del domingo ante Comunicaciones, aseguró desde ya que quiere levantar el título nacional con los Albos y todo trofeo que disputen.

“Sé a dónde vine, no vine a salir subcampeón, sino me hubiera quedado en mi casa. Yo creo que estamos a la par de cualquier equipo, estamos para ganarle a cualquiera y perder con cualquiera”, inició contando.

¿Si Olimpia no queda campeón será un fracaso?, se le preguntó a Troglio, él enfatizó en que dicha palabra no existe y en caso de no lograr el título, no será fracaso.

“Los fracasos en el fútbol no existen, hay alguien que se la juega, lógicamente que en el año algo tenés que ganar porque para eso viniste y porque un club grande te pide ganar. No es fracaso, se gana y se pierde pero claro que queremos ganar”.

Desde ya el argentino le mandó un mensaje claro a Motagua quien es el actual bicampeón, el DT quiere terminar con la sequía blanca.

“Lógicamente que la intención es ganar el torneo local porque queremos cortar las victorias de Motagua, queremos lógicamente salir campeones con el equipo ya que hace mucho no lo logra”, cerró diciendo.

