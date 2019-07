Jhow Benavídez mandó un mensaje a los directivos del Real España y algo que motivará a la afición

Real España visita este sábado el estadio Cuscatlán de El Salvador para medirse ante Alianza en la segunda fecha de la Copa Premier Centroamericana, tres días de debutar en el torneo con derrota en casa 1-2 frente a Alajuense de Costa Rica. El encuentro iniciará a las 7:00 de la noche.

Alianza vs Real España: La Máquina, por limpiarse la cara en la Copa Premier Centroamericana

Uno de los mayores referentes del cuadro aurinegro es el volante Jhow Benavídez, quien se refirió a la actualidad de la Máquina sobre el entendimiento que van obteniendo de la forma de juego que pretende implementar Hernán Medford.

"El equipo ha venido mejorando, los primeros partidos con la nueva filosofía del profesor costó un poco, pero de a poco el grupo va sintonizando la idea de juego que el profe quiere y en ese partido lastimosamente perdimos pero creo que se vio la mejoría y todavía hay mucho camino por recorrer y por mejorar."

Benavídez nos explicó cuál es la filosofía que el Pelícano trajo consigo para devolverle la satisfacción a la afición españolista.



"Quiere un equipo intenso que recupere rápido la pelota, un equipo que juegue muy bien a la contra y cuanto tengamos el balón que sepamos manejarlo, que eso es lo que él nos está pidiendo. Creo que el equipo tenía una filosofía distinta entonces el equipo de a poco se va adaptando y esperamos que pronto todos podamos estar compactos en la idea que viene a implementar."

Pese a los grandes cambios realizados en el plantel catedrático con la salida de varios pesos pesados de la institución, el creativo espera alcanzar los objetivos trazados con un grupo de jugadores jóvenes.



"Real España es un equipo que le gusta apostar por la juventud, en mi caso apostaron por mí y por otros colegas que fuimos como seis de esa camada, gracias a Dios salimos campeones. El torneo pasado teníamos muchos nombres con jugadores de experiencia, lastimosamente no hicimos el papel que hubiésemos querido pero ahora hay un plantel nuevo, ojalá que las cosas salgan bien, con mucha hambre de triunfo y esperamos que este proceso sea respetado, y que el profe pueda estar acá para encaminarnos a lo que el profesor quiere."

También comentó sobre el nuevo número que utilizará con los sampedranos, el mítico '10'.



"Estoy contento, el último jugador que usó ese número dio muchas alegrías a esta institución. Es una persona que admiro y respeto mucho porque sabemos de la calidad de jugador que es pero lastimosamente esto es fútbol y sabemos que a veces no es una carrera justa, a él le tocó dejar el equipo y ahora e dieron la oportunidad a mí de portar ese número, espero hacerlo bien y seguir dándole alegrías a la afición."

Aún con la importancia que genera el rol que cumplirá con la nueva camiseta, Jhow no considera que le genere presión alguna.



"Lo veo como un número más, nunca he pensando en eso, no veo ninguna presión sobre usar ese número."

Además aseguró que el juego ante Alianza deben ganarlo para acrecentar sus opciones de avanzar a la próxima ronda del campeonato.



"Tenemos que buscar ganarlo, no solo porque estamos de visita vamos a ir a meternos atrás. Siempre con inteligencia esperamos hacer un buen partido, poder ganar y si todavía hay posibilidades de seguir avanzando a la siguiente ronda."

Por último, Jhow Benavídez admitió que aunque cuenten con una plantilla muy joven, buscarán ser protagonistas y luchar por ganar el título de la Liga Nacional de Honduras.



"Es un proceso pero tanto la directiva como los jugadores no queremos estar perdiendo. Nosotros queremos buscar cosas grandes, aspirar a cosas grandes y sí es un proceso pero vamos a dar la pelea, vamos a esforzarnos para estar en los primeros lugares y buscar que podamos ganar el título."