Matías Garrido: “Trataremos de lograr el objetivo de salir campeón”

Matías Garrido, mediocampista de Olimpia que debutó ante Herediano, reveló que se sentió bien en su debut y que poco a poco se irá adaptando a las canchas de nuestro país.

El nuevo 10 albo anotó ante Herediano y llenó de ilusión a toda el olimpismo de cara al semestre venidero.

“Fue un lindo debut y ahora ya pensando en lo que será este encuentro, estamos preparados. Todavía nos tenemos que adaptar a las canchas y seguramente iremos mejorando”.

En cuanto a todos los fichajes realizados y la presión por salir campeón este torneo, el volante argentino comentó:

“Este equipo es grande y todo equipo grande tiene la presión de salir campeón, estamos confiado de que vamos a poder lograr el objetivo”.

¿Será fracaso si no salen campeones?, se le consultó, Garrido mencionó que no le gusta usar esa palabra cuando no se logran los objetivos.

“No me gusta esa palabra fracaso, esto recién comienza y no podemos adelantarnos, con trabajo y esfuerzo vamos a hacer una muy buena campaña y trataremos de lograr el objetivo de salir campeón”.