'Patito' Cabrera: "Cómo hubiese querido que mi papá estuviera presenciando este momento"

En el argot popular hay un viejo refrán que dice 'hijo de tigre sale rayado', esta es la historia de Orbin Asiel Cabrera Morales, hijo del recordado futbolista "Pato" Cabrera, con 18 años ya comienza a ser noticia en el Platense de Puerto Cortés.

El 'Patito' comenzó con su carrera deportiva en las reservas de Real España, donde no vio la oportunidad de poder convertirse en jugador profesional y decidió irse al Tiburón por sugerencia del exportero catracho Adalid Puerto.

"Llegué al Platense por medio de Adalid Puerto, él ha estado siempre pendiente de mí, cuando estaba en el Real España vi que no tendría posibilidad de una oportunidad y decidí no continuar y me fui al Platense, la verdad me dejé guiar y aquí estoy", confesó.

Ya lleva cinco partidos con el primer equipo de Anthony Torres y ha marcado dos goles, mismos que marcan el comienzo de un camino que quiere concluirlo con éxito.

"Mi pasión por el fútbol es porque la traigo en la sangre, mi papá fue uno de los grandes jugadores de este país y desde que tenía 8 años lo practico, sueño con ser seleccionado nacional y dar el salto al extranjero, ayudar a mi madre que siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas, es una de mis inspiraciones", dijo.

Orbin cuando vistió los colores de Real España donde comenzó su sueño de futbolista.

"Patito", como se le conoce en el entorno del plantel selacio se define como un delantero rápido, potente quiere ser como Carlos Pavón y se identifica como Cristiano Ronaldo.

"En Honduras aparte de admirar a mi padre, siempre me gustó el estilo de juego de Carlos Pavón, fue un gran jugador, lo admiro y quisiera ser como él, ese resorteo me encantaba, en el extranjero pues me inspiro en Cristiano Ronaldo, es un crack porque no se conforma con nada, igual que yo siempre me exijo al máximo", arguyó.

Orbin, con su rostro un poco triste recordó algunas palabras que su progenitor le decía cuando estaba con vida.

"Siempre mi padre me dijo que fuera buen ser humano, que nunca le falte el respeto a los mayores, mi humildad siempre me llevaría al éxito, lo poco que compartí con él, estoy agradecido con sus consejos", recordó.

Sobres su debut, Cabrera agradece al entrenador panameño Anthony Torres porque desde que llegó al club le brindó la confianza y podría debutar en el Apertura, además con un nudo en la garganta dijo que le hubiese gustado que su padre estuviera presente ese día.

"Estoy muy motivado porque el profesor Anthony está contando conmigo, la verdad estoy aprovechando el momento, cómo hubiese querido que mi papá estuviera presenciando este momento, yo sé que desde el cielo estará feliz", comentó.

"Patito" jugando en el duelo amistoso de Platense ante Motagua en el Excélsior.

"Cuando estoy en el terreno de juego lo primero que se me viene a la cabeza es mi padre, siento las mismas sensaciones que él cuando fue jugador", siguió diciendo el joven jugador.

Un recuerdo que lo tiene marcado es cuando miraba programas deportivos en los brazos de su papá.

"Siempre en las noches mirábamos juntos programas deportivos y me dormía en su brazo derecho, ese es el recuerdo más intacto que tengo".

Las personas que lo reconocen en su entorno siempre le dan consejos, pero hay una persona que siempre está para él, su madre Xiomara Morales.

"La gente me dice que mi padre fue un gran jugador, que siga sus pasos y siempre que trabaje con humildad, también mi madre me motiva, cuando juego mal me dice cuando lo hago bien me felicita", argumenta.

Hay amigos de su papá que siempre han estado pendientes de sus pasos y cada día le brindan consejos para que alcance su sueño.

"Sí, Ricardo Miranda es como mi segundo padre, Marlon Peña, Denilson Costa también me pasan motivando para que siga mis pasos", asegura el Patito Cabrera.

Orbin "Patito" Cabrera lleva dos goles anotados con el Platense en los cinco partidos amistosos previo al torneo Apertura.

Pero para Orbin Jr, el fútbol no lo es todo y lo combina con los estudios, cursa la Carrera de Ciencias de la Comunicación en una Universidad de San Pedro Sula.

"Estudio Ciencias de la Comunicación porque también después del fútbol quiero ser periodista y ojalá algún día estar en un programa como en 'La Mesa Redonda' con Nasralla", cerró diciendo.

Cabrera firmó por tres años con el Platense, apenas lleva seis meses y espera convertirse a corto plazo en uno de los referentes del equipo.

Orbin Cabrera (padre) murió el 29 de septiembre del 2013 cuando su vástago tenía apenas 9 años de edad. El Pato falleció a causa de cáncer en el hígado.

Trayectoria de su padre.

Real España 1995–1999

Olimpia 1999-2001

Marathón 2002

Luis Ángel Firpo 2003-2004

Vida 2004-2009