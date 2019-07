Melissa Pastrana recuerda episodio con Diego Vázquez: “Él rendirá sus cuentas”

Melissa Pastrana puso en alto al país tras haber participado en el Mundial femenino de Francia 2019. La silbante hondureña estuvo en las semifinales de la Copa y llegó muy lejos pues ningún catracho había llegado a esta instancia en cualquier Mundial.

Ella ya se encuentra en Honduras y este día charló sobre varios temas en la Mesa Redonda de Cinco Deportivo, una de las cosas que dejó en claro es que le ha molestado que hayan comentarios despectivos por el tema del género.

“Que una persona genere comentarios no influye en mi trabajao, me incomoda que los comentarios vayan dirigidos por le hecho de ser mujer. El hecho de que se piense que por ser mujer yo no tenga la capacidad de dirigir cualquier partido molesta”, inició contando.

Borjas Pastrana dejó en claro que el respaldo brindado por Pedro Rebollar y Miguel Mourra fue importante en el último semestre.

Fue una influencia muy grande (Rebollar) con el licenciado Mourra que era el presidente de la comisión, decidieron apoyarnos y había el peso de FIFA, por eso debíamos tener preparación en primera división”.

Para terminar, a Pastrana le consultaron cómo quedó la relación Diego Vázquez luego del episidio de la final y actualmente qué piensa de lo sucedido en esa ocasión.

“Él sabrá por qué habra hecho sus comentarios, yo soy una personal profesional y él rendirá sus cuentas. Yo después de la final tomé mi vuelo a Francia e iba enfocada en el Mundial”, cerró.