Raúl Cáceres amenaza con salir del Real de Minas si no le pagan su salario

Real de Minas derrotó a los Lobos de la UPN en un amistoso en Danlí y tras este partido, el técnico del equipo 'Minero', Raúl Cáceres, ha hablado respecto a su futuro.

Cáceres ha asegurado que tiene seis meses de no recibir su salario de parte del Real de Minas y de no cobrar en las próximas dos semanas, no se presentará en el inicio del torneo Apertura.

"Yo no creo que los jugadores sigan mi decisión, lo he hablado con ellos, la imagen se cuida, yo no tengo un contrato, ellos sí, lo que quiero es que me entiendan, la directiva cree que es mentira o no les asusta nada", comenzó diciendo Raúl a la radio HRN.

Además asegura que ya ha hablado con el mandamás del Real de Minas, pero lo tiene a la espera de recibir su salario, pero pese a eso, han seguido trabajando.

"El presidente (Gerardo Martínez) me dice que está esperando recibir plata, yo asumo que en estas dos semanas tome plata, esperar cansa, ya son seis meses, creo que es justo lo que estoy reclamando, yo pido que me entiendan, es Raúl Cáceres el que está peleando eso, yo espero que si los directivos escuchen esto que entiendan, yo no quisiera ser el promotor de un descalabro, la cosa es seria, nosotros seguimos trabajando, yo me siento orgulloso de estos muchachos, será que creen que nos vamos a acostumbrar sin recibir salario", expresó.

Y cerró. “Agradezco a los directivos por darnos la oportunidad en este club, pero no puedo trabajar sin salario”.