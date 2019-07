Emilio Izaguirre tiene como prioridad jugar en la MLS, pero no descarta a Motagua

Emilio Izaguirre, lateral izquierdo de la selección nacional de Honduras, se ha presentado este día a los entrenamientos de Motagua en Amarateca.

El lateral terminó su vínculo con Celtic, regresó a Honduras y la semana pasada estuvo en Roatán con su familia pasando las vacaciones.

Él habló con la directiva de Motagua para poder entrenar y por ser alguien de la casa se le dio luz verde y así mantenerse en forma mientras define su futuro.

MIRA: EL MENSAJE DE PEDRO TROGLIO A MOTAGUA DE CARA AL APERTURA

"La prioridad es lo de la MLS, recordemos que ya en noviembre termina y algunos equipos lo hacen antes, esperar eso, yo estoy bien físicamente. Recuerdo que el año pasado así estuvo mi situación y en agosto me fui para el Celtic, pero creo que lo primordial es otro país y que esté cerca de Honduras que es lo que deseo", dijo.

Queda claro que la primera opción de Izaguirre es estar en el extranjero y hay varias opciones como irse a la MLS, aunque tampoco descarta quedarse en Motagua en caso de no presentarse una oportunidad que lo beneficie.

Esto dijo sobre jugar en Motagua: "Lo que Dios quiera sobre mi persona, para el equipo, ojalá que se de y siempre con la mente positiva de que sea lo mejor para Motagua, ojalá se de el tricampeonato".

Al seleccionado hondureño le preguntaron sobre si tenía ofertas concretas, pero no quiso revelar nombres. "Mi agente está manejando eso, estamos esperando algo lo más cerca posible para estar cerca de mis esposa y mis niños, que ellos están felices aquí en su país", subrayó.

TUVO OFERTAS EN ENERO

Siempre sobre el mismo tema, Emilio Izaguirre contó que en enero pudo irse a jugar a Estados Unidos.

"Tuve oferta en enero y el Celtic no me dejó ir. Tuve ofertas de la MLS, mi agente solo me dijo que el Celtic puso muchas trabas y bueno ahora él está trabajando ahora para que todo salga bien".

Izaguirre jugó con Honduras la Copa Oro y fue titular en los duelos ante Jamaica y Curazao, contra El Salvador fue suplente, pero entró en la segunda parte y anotó el último gol.

Motagua puede tener más altas, aparte del caso Emilio, están definiendo lo de Félix Crisanto quien esta semana ya debe saber si se queda en Motagua o sigue jugando en el extranjero.