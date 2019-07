Diego Vázquez habla sobre Félix Crisanto y adelanta préstamo de jugadores

Diego Vázquez fiel a su estilo, pero sin perder el enfoque, habló con los medios previo al entreno de este lunes en la pretemporada para el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras en dónde tocó varios temas.

Motagua jugará amistoso ante Municipal Limeño

Empezó hablando de la semana que estuvo en Tela, Atlántida. "Siempre es importante estar juntos, hicimos doble turnos, descansamos bien, comimos bien, siempre le sacamos provecho, es algo que venimos haciendo todos los años".

Luego de le consultó si Emilio Izaguirre se quedará con el club bicampeón. "No, no he hablado con él, esperemos hacerlo para saber sus condiciones. Siempre puede entrenar, es bienvenido siempre".

También afirmó que Félix Crisanto se quedará en el club, solo podría salir que llegue una buena oferta. "Félix es del equipo, en ese aspecto a partir de ahí lógicamente es importante para nosotros, si no tiene una oferta concreta seguramente va a estar con nosotros".

Respecto al caso de Jeffri Flores comentó que todavía no ha firmado el contrato, pero faltan pocas cosas. "Sí, ya hizo pretemporada con nosotros, ya tiene el visto bueno del cuerpo técnico, lógicamente tiene resolver su situación con los dirigentes".

Y siguió. "Es un chico que tiene un nivel interesante, tiene que venir a pelear un lugar, todos los años siempre la competencia es buena, en ese aspecto es saludable"

No descarta más fichajes. "Lo más probable, siempre digo lo mismo, mientras no se cierre el libro de pases siempre puede haber alguna novedad, veremos cómo se desarrolla todo".

Sobre Óscar Salas cree que "Lo hizo bien" al igual que "todos lo chicos que estuvieron en los juegos de pretemporada, le ganamos a San Carlos que es el campeón de Costa Rica, eso nos pone contentos".

¿Qué le pareció los partidos de Olimpia? se le consultó a Diego Vázquez y desvió la pregunta. "Nosotros hicimos un buen partido ante San Carlos, somos campeón de campeones" ¿Se dará la mano con Troglio? "Nosotros hablamos, su asistente fue compañero mío en las inferiores, no tengo problema, nunca de nuestro lado salió un misil para nadie, obviamente si te atacan nos defendemos".

También se le destacó de mantener a un grupo muy unido y que siempre lo tiene peleando puestos importantes. "Tenemos un porcentaje de finales muy importante, a nivel de Centroamérica es muy importante, 10 finales de 11 torneos contando la de Concacaf"

Diego comentó que descartó a Marvin Cálix, jugador que había llegado a realizar prueba. "Es un chico que tiene condiciones, pero en el puesto de él tenemos mucha gente, es preferible que juegue en otro equipo y se siga destacando en el futuro podría ser"

Sobre algunos jugadores que saldría a préstamo. "Puede ser, algunos chicos que queremos que jueguen, está está el caso de Robel Bernárdez y Josué Villafranca"