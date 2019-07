Estadio de Parrillas One, un proyecto soñado que está a punto de ser culminado

Entre 2013 y 2015 fue parte de la Liga Nacional. Pese a estar hoy en día en la Liga de Ascenso, Parrillas One es considerado por muchos un club de 'primera'. Tanto es así que a punto está de ver culminado el sueño de una vida: tener estadio propio.



El estadio de Parrillas One ha entrado en su etapa final y en los próximos meses será inaugurado, adelantó su presidente Luis Girón. De pasto natural de Bermuda, con las medidas reglamentarias, un sistema de riego de primer nivel y locales comerciales, el inmueble llega para potenciar la economía de La Lima.



"A raíz de tantos años que tiene el equipo de estar en Liga de Ascenso y dos en Liga Nacional, de andar de estadio en estadio alquilando, hizo que un día naciera la idea de adquirir este terreno y construir nuestra propia cancha", relata el mandamás de los 'repuesteros'.



Girón considera que la bonita obra nos va a traer mucho beneficio a nosotros y a la juventud de La Lima". Aclara que su escuadra no lo utilizará para sus encuentros del torneo Apertura 2019-20 de la segunda división.

"El otro año, en junio o julio y antes de iniciar el próximo torneo, vamos a inaugurar el estadio; ahorita estamos en un 50 por ciento y nos faltará la gradería de palco y silla", cuenta el hombre que ha trabajado de forma incansable por más de 26 para este equipo.



Apunta que "se va a inaugurar con una 'U' y la otras graderías quedarán pendientes para el futuro cuando tengamos la capacidad económica" de ampliar su capacidad preliminar.

"El estadio tendrá capacidad para 6 o 7 mil personas, en la primera etapa que vamos a iniciar", enfatizó.





El estadio de Parrillas One sería inaugurado en junio de 2020. La dirigencia de Parrillas One que comanda Luis Girón espera que sea con el club en Liga Nacional.



UN PROYECTO APEGADO A LA LEY QUE BUSCA MEJORAR LA ECONOMÍA LIMEÑA



Don Luis Girón cree que este será un enorme respaldo para la economía limeña ya que "vendrá mucha gente a gastar".

Estima que se acabará muy pronto algunas prácticas del pasado: "Andamos alquilando estadios y sedes, aquí si Dios lo permite tendremos todo, en el futuro tendremos la parte de atrás donde pensamos construir la cancha de entrenamiento", lanzó.

El estadio parrillero contará con espacio para entre 6 y 7 mil personas cómodamente sentadas. Su grama es espectacular.





Gustavo Euceda hijo, su mano derecha, respalda a Girón e indica que el estadio parrillero se hará "en base a las exigencias que Fifa está pidiendo, apegándonos a la ley para no hacer un gasto en vano".



De esta forma está cada vez más cerca el momento en que Parrillas One se una al Marathón sampedrano como las únicas instituciones del país con recinto deportivo propio.