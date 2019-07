Darixon Vuelto: "En Real España estamos para pelear títulos"

Real España se encuentra en un periodo de transición con la llegada del entrenador costarricense, Hernán Medford, quien ya se puso el overol para aceitar una máquina sedienta de títulos.

Así lo dejó entrever el delantero españolista Darixon Vuelto en entrevista exclusiva con DIEZ.

"Vamos de a poco, creo que estamos trabajando bien, adaptándonos a la logística del profe. Estamos con un grupo muy unido sabiendo lo que queremos en cada partido. Creo que se ha estado viendo la mejora y gracias a Dios se dio este triunfo que es muy importante para nosotros."

La anotación del veloz atacante al Alianza de El Salvador que selló la victoria 1-2 en la Copa Premier Centroamericana, estuvo acompañada de una joya de gol con sello de la casa.

"Estoy agradecido con Dios por eso, creo que me salió un bonito gol. Fue un gol que nadie se esperaba pero se me dio la oportunidad de hacer ese disparo al marco y me salió ese gol."

Para Darixon, el tanto marcado en el estadio Cuscatlán se encuentra entre los mejores que ha marcado en sus años como profesional.

"Podríamos decir que está en el top 3 de mis mejores goles".

La virtud demostrada en el último juego ha servido de elogios y mensajes de sus seres más allegados.

"Me han motivado a que siga así, que no baje los brazos, que no me conforme. Saben de la capacidad que tengo, yo también sé de ella y vamos a sacarle el mayor provecho."

Quiere sellar el pase de Copa Premier en Guatemala

El juvenil futbolista de 21 años admitió que el cuadro aurinegro urgía de la victoria para continuar en competencia.

"Era un triunfo que nosotros necesitábamos, sabiendo que si no ganábamos ese partido quedábamos prácticamente eliminados, pero gracias a Dios se dio el triunfo. Ahora vamos a buscar a ir a la buscar la clasificación a Guatemala."

El originario de la Aldea de Sambo Creek aseguró que pese a encontrarse en una etapa de acondicionamiento, buscarán la copa.

"Torneo que participamos, torneo que competimos, siempre lo queremos ganar. Real España es un equipo grande que te exige títulos, nosotros estamos con la obligación de ganar este torneo y primeramente Dios se pueda dar."

Aún con la salida de varios futbolistas referentes del equipo, Vuelto tomó la batuta y afirmó que los jóvenes darán la cara.

"Se fueron jugadores que eran muy importantes para el club, se vino un cambio generacional y ahora nos toca estar a nosotros. Esperamos dar lo mejor de nosotros, con trabajo se van a ir dando las cosas."

¿Para qué está Real España?, le consultamos.

"Estamos para pelear títulos. Se vino un cambio generacional pero eso no quiere decir que no vamos a ir en busca del título, estamos trabajando para eso. Con el profe Hernán Medford y lo poco que he trabajado con él, creo que es un gran técnico. Tiene eso que trata de sacar lo mejor a cada jugador y es muy importante, vamos a sacarle provecho."

También comentó sobre los requerimientos hechos por Hernán Medford en cada encuentro y entrenamiento.

"Las exigencias allí están, que cada quien sepa de las condiciones que tiene. Allí van a ir viendo mejoras al equipo, él trata de sacar lo mejor de cada uno sabiendo que cada uno de sus jugadores tienen diferentes condiciones y es lo mejor que podemos ver del profe."

Sobre su situación contractual

Además, habló sobre la extensión de su vínculo con los catedráticos por un año más, aún cuando sus intenciones eran militar en el exterior.

"Las pretensiones de cada jugador hondureño siempre es salir al extranjero, lastimosamente hoy por hoy no apareció una buena oferta, así que decidimos renovar y quedarnos en Real España."

Darixon aprovechó para platicarnos sobre las pretensiones de la directiva del club ahora con este nuevo proceso.

"La mentalidad de ellos es ir poco a poco, es un cambio generacional pero no es la misma de nosotros. Vamos en busca del título, sabiendo que tenemos un plantel joven pero con mucha experiencia. Los que hemos estado ya tiempito venimos jugando en Liga Nacional y ahora toca hacer las cosas bien y buscar ese título."

Ante las contrataciones que han realizado el resto de los grandes para conformar planteles competitivos, el velocista mandó un mensaje claro.

"Los demás equipos grandes se han reforzado muy bien pero los campeonatos no se ganan por nombres sino por hombres. Por ejemplo Motagua, un equipo que ha tenido una base desde hace mucho tiempo y allí están los resultados. Creo que nueve finales consecutivas no es por nada."

Y puso de ejemplo a los dirigidos por Diego Vázquez para tratar de equilibrar la balanza sobre la hegemonía que han ejercido en los últimos años.

"Nosotros vamos a ir partido a partido tratando de ganar todos los partidos. Sabemos que Motagua va a ser un equipo muy difícil como lo ha venido siendo. Es una plantilla que desde hace tiempo es muy unida, si hay refuerzos son dos o tres nada más y sigue siendo lo mismo."

Para el goleador, el equipo a vencer son las Águilas. "Por decir así es Motagua. Es el bicampeón y los equipos a vencer siempre son los campeones".

¿Qué sigue para Darixon Vuelto?

"Estar en Real España tratando de hacer las cosas bien para que se dé la oportunidad de estar en la Selección de nuevo y salir al extranjero."

Por último comentó que luchará para abrirse espacio entre los titulares de la Máquina. "Estamos trabajando para eso, vamos a pelear estar en el once y primeramente Dios podamos salir ganadores."