“Que juegue el que pueda aportarle más al equipo": Jesús Dautt sobre la titularidad con el “Gato” Canales

Después de varios años siendo suplente en Monterrey, el guardameta mexicano Jesús Dautt ha sido fichado por el Vida de la Primera División de Honduras de cara al Torneo Apertura 2019.

Detrás de Dautt hay toda una historia por contar traducido en sus pininos durante su infancia en Sinaloa, tierra que lideró Joaquín “Chapo Guzmán” marcado por la violencia y narcotráfico durante muchos años. De allí dio su salto al Monterrey, rescatado por su pasión en el fútbol en ejemplo a su familiar, el exportero mexicano Óscar Dautt.

“Desde niño tuve el gusto por jugar fútbol, mi tío ya lo era, así que me tocó salir, desde los 13 años ya estaba en Monterrey. Te desvías de eso, me ayudó como jugador y como persona”, remembra Jesús Dautt.

Sobre la ciudad en que nació la tradujo como "gente amable, hay varias cosas de violencia y crimen organizado, pero eso queda más allá de la sociedad, como en todo hay cosas buenas y malas, pero si uno trata de erradicar, es buen lugar para vivir y conocer”.

El cancerbero de ahora 29 años pasó por todas las categorías menores de los Rayados hasta llegar al primer equipo, nunca concibió debutar, sin embargo, ganó títulos importantes como la Concachampions (3) y (2) ligas MX.

“Tuve una formación de ocho años, estuve en todas las divisiones hasta el primer equipo, no me tocó debutar, pero estuve con el plantel desde el banquillo, la experiencia fue buena”, dijo.

Con el transcurrir del tiempo, Dutt revela que tuvo que rescindir su contrato con el club para buscar ser protagonista, detalle que lo llevó a otro rumbo hasta recalar en Dorados, Cafetaleros, Lepaera (Liga de Ascenso Honduras) y la tercera división de Estados Unidos.

“Por términos de contrato después de cinco años tuve que rescindir con Monterrey para ser un jugador libre, a partir de allí no volví a encontrar cupo en México”, añade.

“Mi pasaje por el Lepaera no llegamos a buenos términos después de 15 días; tuve que regresarme. El fútbol es así, hay cosas que pasan que no están cercanas a uno, desgraciadamente me ha tocado batallar un poco, pero esta es una gran oportunidad para mí”.

Ahora ya radicado en La Ceiba, Jesús Dautt busca otra oportunidad en el fútbol en busca de la titularidad que peleará con el dos veces mundialista con Honduras, Ricardo Canales.

“Nos han recibido muy bien, por ahora nos estamos adaptando al club. Hay que tratar de estar bien, nadie tiene la titularidad asegurada. Es un portero de experiencia que ya estuvo en mundiales, ojalá sea una competencia sana; si la competencia es justa, que juegue el que pueda aportarle más al equipo”, cerró.

