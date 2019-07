Raúl Cáceres y Reynaldo Tilguath aclaran diferencias en programa en vivo

El técnico del Real de Minas, Raúl Cáceres, y Reinaldo Tilguath aclararon diferencias en programa en vivo. El primero acusó al "Chino" de ser el culpable de la crisis del equipo y este reveló que ya les habían pagado a varios jugadores parte de los salarios atrasados.

Tilguath inició contando que no tenía ninguna relación con Cáceres. "Coincidimos como compañeros en una escuela de entrenadores. A Raúl lo miro, lo saludo", dijo el el inicio del programa Sin Anestesia que dirige Carlos Prono.

En la línea telefónica estaba el timonel minero, quien explicó su molestia. "Escuché a Tilguath expresarse de mí, que no me conoce. Cuando no es así, hemos tenido muy buena relación laboral. Por eso es importante identificar los dos aspectos; la laboral y la personal. Son dos cosas diferentes y que vamos a discrepar dentro del campo, claro que sí, porque somos diferentes. Pero hay que aprender a ser maduros", dijo.

Y agregó: "Yo estoy indignado cuando escucho a Tilguath decir que tiene información que se le pagaron a 11 jugadores del Real de Minas y al cuerpo técnico. Que diga quien le dijo eso, porque yo voy de frente. ¿Qué pasó con lo que está diciendo?, que el profesor Raúl Cáceres está pagado y que aparte de eso hay interés que no se venda el equipo para estar figurando en Primera División".

El actual entrenador del Santos de Liga de Ascenso no se quedó callado. "Mire profe me gusta hablar claro y directo. Usted dice que los interéses financieros se deben a mí. Yo no tengo nada que ver con el Minas".

Cáceres lo interrumpió: "Quiero llegar a ese punto. ¿De dónde se origina el problema del Real de Minas?. De personas que estaban en planilla y no se presentaban a su trabajo. Allí aparecen con una situación tremenda. No lo digo por inventos, ¿quién salió a relucir? Reynaldo Tilguath. Desde allí viene ese gran problema. Cuando salen a relucir otro montón de nombres de jugadores. Yo no estoy engañando a nadie ni escondiendo nada. Por eso lo dije. Porque hay un problema que lo arrastra el equipo hoy en día, dicen que somos paracaidistas. Así nos gritan en la calle y yo no he recibido un cinco del Real de Minas, es la realidad".

¿Y qué tengo yo que ver que no les paguen?, consultó el Chino y Cáceres respondió de inmediato: "Que no nos paguen es otro problema. Yo estoy diciendo el origen".

Tilguath, quien fue el técnico que ascendió al equipo a Liga Nacional, dijo tener pruebas que le habían pagado a 12 jugadores, pero no confirmó si le habían cancelado al entrenador y recordó una charla que tuvieron en el Emilio Williams.

"Usted dijo, si por lo menos nos pagan dos meses, nosotros comenzamos la pretemporada. ¿Si o no?". -Correcto, le respondió Cáceres.

¿Entonces, no le pagaron, pero si inició la pretemporada? -Correcto no me han pagado.

Raúl Cáceres terminó aceptando que varios jugadores recibieron una abono a la deuda.

"Le doy un consejo para que no se preste para lleva y traer. Porque al final hay información que no es la correcta. A Gerardo Martínez (presidente) le entró una ayuda, le dije que le diera ese dinero a 13 futbolistas que estuvieron la temporada pasada. Al resto, le expresé; les va a tener que pagar".

"Deben entender algo, si necesito que inicie la pretemporada, ¿qué me interesa? Que estén bien los que tengo en lista. Pero eso no es para dos meses, no ajusta ni para un mes. Les dieron un abono y con ese pisto aceptaron iniciar la pretemporada. No escondo realidades del equipo", recalcó

Tilguath volvió a intervenir: "Le haré una pregunta, porque sabe que me gusta ser directo, ¿cuántos jugadores que tiene depende netamente del fútbol?. - Son mas o menos unos 10. "¿Usted depende netamente del fútbol?" -No.

"A eso voy, yo tengo buena relación con el licenciado Gerardo y varios jugadores. Me deben, septiembre, octubre y noviembre, ¿alguna vez han escuchado que yo diga que no he cobrado dinero? Porque para mí vale la amistad y tampoco podía desestabilizar al equipo porque muchos lo miraban descendido. Era un problema que no podía sacar a la luz, que lo hicieron jugadores del equipo".

Resuelven diferencias y expresan respeto mutuo

Cáceres recordó que se molestó al escuchar este lunes las palabras de Tilguath. "Ayer escuché el programa y me indignó, intenté comunicarme pero nunca entró la llamada. Si van a hablar de la realidad, que por lo menos me consulten. Yo me preocupo por los que no tienen qué llevar a su casa. Les dije, que si tiene problemas vendan la categoría, pero imagino que se basan en ofrecimientos, en promesas de aportantes".

También explicó que habló con sus pupilos para decirles que los representaría en esta lucha para que ellos se concentren en trabajar de cara al inicio del Apertura 2019. "Me he tenido que meter porque el equipo es un descalabro".

Por último, Raúl Cáceres explicó que siempre ha mantenido el respeto a Tilguath y su trabajo en el equipo.

"Para que sepa hasta donde lo he respetado, porque cuando Tilguath estaba este equipo enamoraba, verdaderamente", cerró.