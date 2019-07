Héctor Vargas: "Un buen jugador tiene las puertas abierta, tampoco nos vamos a poner a llorar si no quiere venir"

Héctor Vargas atendió a los medios antes de iniciar el entreno de este martes en la pretemporada para el torneo Apertura de la Liga Nacional, Copa Presidente y Liga Concacaf.

Roberto López es nuevo portero del Marathón

El estratega argentina tocó varios temas, como la incorporación de los nuevos fichajes, su buena relación con los jugadores y lo único que pidió a la directiva fue tener un gimnasio.

SU NUEVA PLANTILLA

"Por lo que he hablado con el presidente está por abajo de la planilla que se tenía, así que me da la impresión que hay mejores, se fueron nueve jugadores no tuvieron el rendimiento que queríamos o estaban sobrevaluados, estamos bien, hemos analizado bien para invertir, nadie pensaba de la venida de Mario Martínez, el quiere jugar, se adaptó a las posibilidades del Marathón"

PORTERO TITULAR

"No, acá hay un lugar prestado, en ningún lugar hay un equipo ganado, Denovan tiene que cuidar ese puesto, si se descuida tiene opción el siguiente, me han llamado muchos muchachos, además de un buen portero queríamos que viniera una buena persona, analizamos bien a Pipo y tiene experiencia"

NUEVO FICHAJE

"Lo de Noé me llamó la atención, tenemos otros que son lateral pero me está costando, ponía a John Paul como lateral y al final terminaba con Barrios, lo mismo con con Róchez, pero no llegan con terminación, no llegan y envían el centro que quiero por la gente grande que tengo"

POCO TIEMPO PARA FICHAR

"Yo creo que no, ya estamos, ya casi se cierra el tiempo, dentro de pocos días vamos a jugar por la Concacaf"

KERVIN ARRIAGA

"Es una opción, un empresario y directivo de Marathón está gestionando esa posibilidad, cuando te suman un buen jugador y que es una buena opción, yo no puedo decir que no, lo mismo pasó con el Chino Discua, yo no lo había pedido, lo trajo un directivo del equipo, yo no pedí a nadie, son futbolistas que quieren venir, lo único que he pedido fue el gimnasio, el que se quiere ir que se vaya"

¿TIENE LAS PUERTAS ABIERTAS?

"Seguro, cualquier futbolista que tiene un buen nivel tiene las puertas abierta, más siendo joven, si quiere estar, tampoco nos vamos a poner a llorar si no quiere venir, los que estamos acá vamos a hacer que el equipo tenga el nivel que hemos tenido"

YUSTIN ARBOLEDA

"Para mí como entrenador es una posibilidad más, ya queda a criterio de los directivos de sumar un futbolista más, lo mismo que pasa con Kervin Arriaga, si quiere venir para mí mejor, es una variante más, pero queda a criterio de ellos de la posibilidad de sostenerlos"

¿OBLIGACIÓN DE SALIR CAMPEÓN?

"El equipo tiene menos inversión que el torneo pasado, de aquí se fueron nueve de futbolistas que creemos que su ciclo ha terminado y otros que no dieron los que pensábamos, vinieron lo mismo, eso no te da la obligación de salir campeón porque es el presupuesto es menos, yo cada vez que dirijo un equipo siempre quiero ser campeón, Rolin me dijo que quería estar entre los primeros cuatro, yo le dije que quería estar en los primeros lugares"

VARIOS JUGADORES PIDEN LLEGAR

"Es por como los trata uno cuando los dirige, me pasó el caso con Costly que me mostró la oferta del Olimpia y decidió venir, creo que es el caso de Mario o del Chino, a mí me gusta me lo expresan, me lo demuestra, a mí me toca exigirlos para saquen lo mejor de ellos"

SE HAN REFORZADO BIEN

"Estamos bien, buscamos jugadores que puedan defender como Ariano y Espíndola, veremos si sumamos a alguien más como contención"