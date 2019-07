Cerezo habla del posible fichaje de James: "Al Atlético le interesan los grandes jugadores"

El Atlético de Madrid está interesado en el fichaje de James Rodríguez, así lo ha expresado su propio presidente Enrique Cerezo, al llegar al restaurante José María de Segovia.



Cerezo conversó con la prensa que se dio cita en el comedor y repasó la actualidad del equipo colchonero de cara a la próxima temporada.



El presidente de los rojiblancos no dudó en responder la pregunta del posible interés que tiene el Atlético de Madrid de poder fichar al colombiano James Rodríguez.



"Al Atlético le interesan los grandes jugadores y James lo es, pero de eso a que vaya a venir, hay un trecho, y hasta ahora no hay negociaciones. Pero a todo el mundo nos encanta tener grandes jugadores en nuestro equipo y él lo es", comentó.



Igualmente, Cerezo habló sobre el fichaje de Griezmann por el Barcelona y manifestó que aunque el conjunto catalán ha pagado la cláusula de rescisión, ellos defenderán sus derechos.



"Siempre he dicho los jugadores juegan donde quieren, Griezmann ha decidido ir al Barcelona. Espero que le traten allí igual de lo bien que lo hicimos aquí. Han depositado la cláusula y nosotros defenderemos nuestros intereses", afirmó el presidente.



También comentó que todo marcha bien en el equipo y que se encuentran felices en San Rafael, con ansias de que inicie ya la próxima temporada.







"Están muy contentos y compenetrados, esperan que venga la siguiente campaña que queda menos de un mes".



Además dejó claro que todavía queda mucho tiempo en el mercado de fichajes y que algún jugador más puede llegar al club colchonero.



"Hemos tenido muchas y algunas más que tendrán que venir. En estos momentos estamos en negociaciones". finalizó.



Además del Atlético de Madrid, el Napoli también está interesado en hacerse de los servicios del jugador del Real Madrid, por lo cual, el futbolista colombiano aún no sabe donde jugará la siguiente temporada.