Barcelona: Griezmann revela quién es el rival más fuerte al que ha enfrentado

El delantero Antoine Griezmann vive sus primeros días en el Barcelona y este martes brindó sus primeras palabras para el canal oficial del club en las que revela quién ha sido su rival más fuerte, Messi y su nueva celebración en el Camp Nou.

Compañeros con Messi

''Es el número uno en el fútbol, como lo es Lebron en el baloncesto. Lebron es la imagen del baloncesto y de la NBA; al igual que Messi es la imagen del fútbol. Tiene algo distinto a los demás jugadores, algo que sucede una vez cada 30 años''.

¿Qué aportará al Barcelona?

''Nos vamos a divertir, dentro y fuera del campo. Para eso he venido.Voy a ayudar en todo lo que pueda. Tengo ganas de jugar delante de mi nueva afición. Ya me conocen, soy de aquellos que lo deja todo en el campo''.

¿Cómo celebrará sus goles?

''Tengo una nueva celebración especial para el Camp Nou. No puedo dar ninguna pista, pero esperemos que salga bien''.

Estilo del Barcelona

''Ningún equipo tiene el nivel de juego del Barça, pero a la hora de defender, jugar a un toque y en profundidad, no habrá problemas. Seré el mismo Griezmann que en el Atlético''.

Sobre los otros dos fichajes anunció el Barcelona

''De Jong es el rival más duro contra el que he jugado. Me tocaba ir a presionarle y no podía. Y Neto es un gran portero que hará una gran dupla con Ter Stegen''.