Pipo López: "La negociación económica con Marathón fue rapidita, nos tardamos cinco minutos"

El portero Roberto "Pipo" López fue anunciado en la mañana como nuevo jugador del Marathón y por la tarde comenzó a su dar la camisa verde. El ex del Real España explica por qué tardó su fichaje.

"Agradecido con Dios y Marathón por darnos la oportunidad de llegar nuevamente a un equipo grande de Liga Nacional. Esperando iniciar los entrenos para dar la batalla para pelear un puesto", inició contando.

Su llegada a las filas verdolagas la toma con mucha seriedad. "Lo tomo con carácter y responsabilidad. Aprovechar y disfrutar, este es un equipo que aspira a muchas cosas. Está en Liga, Copa Presidente y Liga Concacaf. Esperamos ser parte de eso y aportar".

Llegará a luchar por un puesto con Denovan Torres, arquero titular del Marathón en los últimos torneos, y Sabe lo se le viene.

"En el equipo anterior me tocó luchar con Luis López, arquero de Selección. Denovan ya estuvo allí. Hay una responsabilidad mayor, la idea es que podamos competir para que sea sana la lucha. Todo lo que ha hecho la llegada del Profe Vargas ha sido para mejoría".

¿Por qué tardó en cerrar el acuerdo con los verdolagas? Pipo lo confesó.

"Lento el trámite, perseverancia de mi parte. habían muchas ofertas de Segunda División y unas dos o tres de equipos de Primera. Pero cuando salió la del Marathón le pusimos paciencia para tener la oportunidad. Mi agente me ayudó y aquí estamos. El profe aceptó que me incorporara, eso fue lo primordial. Me dijeron que debía se con consentimiento de la directiva y cuerpo técnico. Si estoy aquí es porque la hubo".

Sobre el ambiente que encontró en su nuevo equipo

Antes de hacerse oficial el acuerdo, López confiesa que Mario Martínez le llamó para comunicarle y darle la bienvenida.

"Mario me llamó para decirme que las cosas se iban a dar. Me dio la bienvenida como mi amigo más cercano. ¿El ambiente? Me dijeron que era muy bueno, no solo Mario, otros allegados al club me lo contaron. Al llegar se ha notado".

Pipo asegura que no imaginó verse con con con la camisa de los verdes, pero nunca lo descartó.

"Ha sido un equipo que ha cambiado con la llegada de Vargas y el cambio de directiva. No puedo decir que lo esperaba, pero tampoco le cerraba las puertas a un equipo como Marathón. La negociación económica fue rapidita, nos tardamos cinco minutos en llegar acuerdo. Firmo por un año", cerró.