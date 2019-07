Defensor uruguayo Mathías Techera, cuarto fichaje del Vida

El Club Deportivo y Social Vida confirmó este martes se cuarto fichaje extranjero de cara al Torneo Apertura 2019 bajo el mando del nuevo director técnico, Francisco Araujo.

Se trata del defensor uruguayo Mathías Techera, quien llega procedente de Bella Vista, equipo de la Segunda División de Uruguay.

En sus primeras palabras como jugador cocotero, el central comentó que su primer paso “primero que nada, responder a la gente que me ha dado la confianza para que esté acá, lo otro será demostrar lo que tengo dentro de la cancha”, puesto que “yo vengo de un país donde el futbolista busca salir porque quizá haya equipo que no pueden mantener a los jugadores, así que esta oportunidad es importante en mi carrera”.

Este será la primera experiencia de Mathías en un equipo extranjero, por lo que espera pelear por la titularidad y afianzarse.

“Esta es mi primera experiencia en el exterior. Los compañeros tienen que entender que la competencia sea sana. Yo tengo amigos y compañeros que jugamos en el mismo puesto y en el vestuario nos tratamos como hermanos”, soltó.

Sobre sus conocimientos de la liga catracha, dijo que “el fútbol hondureño es similar a la B de Uruguay, es fuerte, no te dan ningún balón por perdido, no me costará mucho adaptarme”.

La incorporación de Mathías (firmó por un año) vino sucedida de una petición de Araujo, quien ya lo había observado de cerca en meses anteriores; ante ello se une a las altas de los jugadores de origen mexicano: Jesús Dautt, Huber López, Jesús Benítez.