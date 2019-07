Empresario salvadoreño adquiere los derechos del Vida de La Ceiba

El empresario salvadoreño, Omar Romero será el nuevo dueño y socio principal del Club Deportivo y Social Vida de la Primera División de Fútbol de Honduras.

Los últimos jugadores que dejaron las filas del Real España y ficharon con Marathón

Luego de una exitosa Asamblea Ordinaria que se realizó este martes por la noche, se aprobó por unanimidad el cambio del estatus del equipo para atraer la inversión, detalle que le abrió las puertas al inversionista para adquirir los derechos del equipo.

Hasta el momento la entidad ceibeña estaba convertida en una sociedad sin fines de lucro, detalle que privaba las ventas de acciones, ahora con esta determinación pasará a ser sociedad mercantil, lo que dará apertura a nuevos horizontes.

“Estamos contentos con la noticia, fue un voto unánime de toda la asamblea, el presidente Roberto Dip fue el primero en llamarme. Es un gusto ir a una tierra linda como Honduras con un equipo de más de 78 años de historia, la cuna del fútbol hondureño. Lastimosamente la gente menosprecia el Vida porque pelea descenso”, dijo el nuevo socio Omar Romero en entrevista a Todo Deportes.

Cabe destacar que dentro de la asamblea también se determinó la no disolución de la sociedad (que ahora sería S.A. de C.V.) sin fines de lucro en su totalidad, para dar apertura a quienes quieran comprar acciones.

“Compramos el cien por ciento del Club Deportivo y Social Vida. En uno de los artículos, vamos a darle al pueblo hondureño (un porcentaje) para que pueden comprar en agradecimiento porque este equipo le pertenece al pueblo”, añadió.

Ante ello también se acordaron los siguientes puntos:

-El escudo del equipo (en esencia) no será modificado

-No se pueden cambiar los colores de la camiseta

-No se puede cambiar de sede (permanecerá en La Ceiba)

-El nombre del equipo seguirá siendo el mismo, a excepción del “Social” (Club Deportivo Vida).

Nueva afiliación, plantilla renovada y una deuda antagónica de Roberto Dip

Ya comenzó a conformar la nueva plantilla

El ahora socio mayoritario del equipo ceibeño Omar Romero, reside en los Estados Unidos y es dueño del FC New Orleans que milita en la cuarta división estadounidense. Además, posee otras compañías de radios; con ello el Vida tendrán una afiliación directa y podrán intercambiar jugadores.

Desde el inicio de las negociaciones adelantó su llegada dando paso a jugadores extranjeros que han militado en su equipo, tales como los mexicanos Jesús Dautt, Huber López y Jesús Benítez, mismos que han sido cuestionados.

También se estará incorporando el juvenil Erick Gunera, una promesa hondureña del New Orleans.

Sin embargo, él mismo ha salido al paso diciendo que “no estamos mandando piedras o jugadores por argollas, estamos mandando a gente profesionales en todos los aspectos; si los tiene que sentar el profe Fernando Araujo, que los siente”.

Con la ejecución de compra del equipo, el cual no se reveló su costo, quedaría saldada en su totalidad la deuda del equipo con su presidente Roberto Dip a quien se le debía cerca de 13 millones de lempiras en concepto de préstamo e inversión de patrimonio familiar a lo largo de estos últimos años.

Finalmente, de ahora en adelante la plantilla cocotera con la nueva directiva tendrá solidez económica, los pagos a jugadores serán puntuales, se buscará competir a alto rendimiento y las reservas serán fortalecidas en todas sus bases.

“Nosotros tenemos un plan de trabajo muy bueno, nosotros tenemos nuestras empresas y no vemos cómo no podremos pagarles”, cerró.