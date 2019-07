Rafa Zúniga respecto a su continuidad en Platense: "Todavía no he firmado, vamos a ver qué pasa"

Seguir a @fredyro19

El portero Rafael Zúniga se ve en Platense para el torneo Apertura 2019-20 pero confirma que "todavía no he firmado" porque resuelve algunos aspectos económicas relacionados a su nueva rúbrica por un año.

"Estoy tranquilo, estamos una vez más en Platense para dar un granito de arena y primeramente Dios prepararnos bien y empezar con pie derecho", manifestó sobre el arranque del campeonato el cuidavallas citado a la Selección de Honduras para la Copa Oro 2019.

Rafa cuenta que estuvo a punto de marcharse al equipo en el cual se formó: "Fue un tema que se había platicado con la gente de Real España, que si 'Buba' (López) se quedaba mi llegada no se iba a dar, son cosas que se dan en el fútbol y lo importante es que me tomaron en cuenta".

El portero, eso sí, se concentra en el Tiburón y espera seguir ligado a la Bicolor: "Espero hacer un buen torneo y seguir siendo tomado en cuenta en Selección Nacional", dijo.

Acepta que les tocará hacerle frente al certamen liguero con un plantel lleno de juventud: "El profe va a jugar con bastantes jóvenes y algunos experimentados, pero hay que darle para adelante, cada joven necesita su oportunidad y deben dar todo por las institución".

Pero este detalle no hace que deje de soñar con hacer un buen torneo: "La mentalidad mía y de mis compañeros en el transcurso de los días es estar para cosas grandes, el profe nos exige ganar desde los colectivos hasta los amistosos".

Rafa Zúniga trabaja incansablemente con Platense para encarar el torneo Apertura 2019-20. Sigue sin firmar pero lo haría en breve.

SIGUE SIN AFIRMAR... ESTE MIÉRCOLES ES CLAVE

Rafael Zúniga se incorporó al onceno platensista una vez vino de disputar la Copa Oro con la H, pero aún no estampa la firma que lo ligue un año a la institución.

"Todavía no he firmado, ya todo está arreglado, Dios primera sea mañana (este miércoles), vamos a ver qué pasa, ahorita me debo a Platense y Dios primer estampemos la firma y quedemos tranquilos trabajando".

Adelanta que, de firmar, "sería por un año con cláusula de salida a los seis meses, esa fue la condición, el trato que hice con ellos y ahora a trabajar; primero Dios estampar la firma y trabajar con normalidad, no estar pensando si voy a firmar o no, concentrarme", remató.