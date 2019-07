Diego Vázquez sobre el calendario del Apertura: "Es un chiste, falto de análisis"

Antes de viajar a Houston para los amistosos ante Municipal Limeño, el técnico del Motagua, Diego Vázquez, expresó su molestia por la elaboración del calendario del Apertura 2019 en Honduras.

"Viendo el calendario, jugar dos fechas seguidas con el mismo equipo es un chiste. Pero no es algo que nos toca seguir opinando", inició contando.

Y agregó: "Jugar dos fechas con el mismo equipo, ¿a vos te parece? ¿Ofrecerle eso a la gente?. Fecha octava con Honduras Progreso y décima con Honduras Progreso. Muy falto de análisis y todo, pero eso fue lo que decidieron".

A falta de aprobación del calendario, el Ciclón tiene programado jugar en la Fecha 8 al Honduras en el Humberto Micheletti el miércoles 11 de septiembre.

En la fecha 9 (sábado 14 de septiembre) se medirá a UPNFM. En la jornada 10 (miércoles 18 de septiembre) donde recibirá a los ribereños. La vuelta contra los Lobos (jornada 11) sería el domingo 22 de septiembre.

"No me quejo, la tarea nuestra es ganar los partidos. Pero me parece que un calendario de esa manera, no sé, son ustedes los encargados. Hay que mirar el calendario. Se contraponen fechas, juegas dos ves contra el mismo equipo en una semana. No es una oferta lógica, pero no depende de Motagua sino de todos los equipos".

Sobre los refuerzos Refuerzos

Diego confirmó que hasta el momento el único que refuerzo del Motagua es Óscar Salas. Félix Crisanto y Emilio Izaguirre siguen en duda.

"El único confirmado es el de Salas. Emilio sigue esperando ofertas afuera. Para nosotros siempre es un jugador importante en la institución. El caso de Jeffri (Flores), debe solucionar el tema con directivos, por eso no viaja".

Por último fue consultado si piensa en el tricampeonato. "Solo pensamos en ganarle a Platense el 28', cerró.