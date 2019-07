"Este equipo va para los primeros lugares", dice nuevo dueño del Vida, Omar Romero

El Club Deportivo Vida dio un paso importante en su historia gracias a la aprobación del cambio en sus estatutos que le ha permitido al empresario salvadoreño, Omar Romero adquirir la mayor parte de sus derechos.

Ante ello, después de una exitosa negociación que concluyó con la asamblea ordinaria el pasado martes por la noche, hablamos con el propio inversionista, que además es dueño de estaciones de radio y del FC New Orleans (de la cuarta división de los Estados Unidos).

A fondo, conocemos en detalle los cambios que se vienen para el equipo cocotero y los objetivos a los cuales quieren apuntarle de cara a los próximos torneos en la Liga Nacional de Honduras.

¿Quién es Omar Romero?

Soy una persona común y corriente, luchadora. Nosotros tuvimos la bendición de ser parte de estaciones de radios en New Orleans, también tenemos compañías para hacer conciertos y un equipo (FC New Orleans) que está ascendiendo. No somos multimillonarios, somos personas que estamos comprometidas con el Vida.

¿En qué momento tomó la decisión de invertir en el equipo?

El puente fue nuestro amigo y jugador Javier Portillo, él fue quien nos conectó junto a Osman Vélez y Roberto Dip.

¿En qué acuerdos quedaron la con directiva?

Es una compra, pero dentro del contrato y el acuerdo que tenemos con la actual directiva es que íbamos a agregar un porcentaje (cinco o diez por ciento) para el pueblo, inversionistas y socios que podrán invertir dentro del equipo. Este equipo se debe a la ciudad, así que vamos a dejarlos por fuera.

En detalle… ¿Cómo será la nueva estructura?

No vamos a cambiar mucho lo que actualmente hay en Honduras. Muchos me pueden decir que estamos locos por no barrer casa completa, es fácil criticar a muchos directivos como Osman Vélez y Roberto Dip, pero lo que hicieron con el club fue admirarse porque no había presupuesto. Vamos a agregar algunas piezas a la administración del equipo, de nuestra parte vamos a inyectarle presupuesto.

¿Seguirá siendo Roberto Dip el presidente?

Nosotros no sabemos quién será (de momento), pero no seré yo, no venimos para estar al frente, nosotros solo somos inversionistas apoyando al equipo. Hay varios nombres, Roberto Dip quedará como asesor y si quiere quedarse en la presidencia, puede hacerlo, pero dependerá de él.

¿Por cuánto se ejecutó la compra?

No podemos divulgarlo porque hicimos un contrato donde no se iba a decir los precios. Así que cerramos el tema de la negociación con el público.

Con su llegada el pago de los jugadores estaría a tiempo y este Vida tendría otra cara en la Liga Nacional….

Así es, mira. Lo poco que tenemos en el fútbol, nunca hemos tenido un equipo perdedor. Este equipo y La Ceiba tienen que olvidarse de la agonía del descenso, puedo asegurarle que van a pelear las instancias finales.

Paso a paso… ¿Qué se hará en los primeros días de trabajo?

Lo primero es lo financiero, pagar cualquier deuda y que los contratos sean respetados y de nivel profesional. Si somos un club profesional, deberemos serlo desde la directiva; en todo caso que nuestros empleados (jugadores) estén contentos.

¿De dónde esperan recaudar su inversión?

Nosotros vamos a vender jugadores, la cuna del fútbol hasta cierto punto es el Vida y vamos a explotar eso. Otras de las cosas que vamos a hacer es promover a este equipo en todas las televisoras y estaciones de radio del país, además de la prensa como el tuyo que es uno de los más prestigiosos del país. Vamos a meter un mercadeo bueno haciendo conciertos después de los partidos.

No me importa cuánta cantidad de dinero entre este año, lo que sí es, invertirle al equipo y que la gente pueda responder, de lo contrario será difícil que regrese.

En el pasado se fueron jugadores de gratis… ¿Qué harán para no repetir esto?

Sí, a veces se nos olvida que el fútbol es una empresa y se tiene que manejar como tal, necesita ser fiscalizado. Si vamos a invertir y no vamos a cuidar que se van de gratis, estaremos fallando.

Hay un tema respecto a las reservas… ¿Cuál es el panorama que tienen para ellos?

Ya hay un presupuesto para ellos. Para nosotros las reservas es muy importante, no estoy seguro de cuánto es el salario, pero si tú me dices cuanto paga Real España o Motagua, te puedo decir que será casi igual o mejor.

¿Qué hay del tema del estadio? ¿Van a invertir en ello?

Me encantaría que me dieran la oportunidad, pero vamos a hacer todo lo posible para inyectarle dinero al estadio. Veremos cómo trabajamos con ellos y proponer algo que pueda beneficiar a la ciudad, nosotros estamos listas para trabajar.

Son cosas y puntos que los podrás ver, pero lo más grande es que estos muchachos puedan ser recomenzados para que anímicamente estén bien dentro de la cancha.

Con este paso… ¿Habrá nuevas afiliaciones?

Sí, estamos hablando con la gente de Monterrey -ya que tenemos muy buena relación con ellos-, el FC New Orleans puede servir como una escuela para formar a jugadores.

Un mensaje para la afición ceibeña…

A La Ceiba decir gracias de antemano, a los medios de comunicación, al periódico de Diez que es uno de los más importantes que yo tengo la oportunidad de seguir, que crean en nosotros y que nos evalúen después de la temporada. Creemos en La Ceiba, inclusive más que los ceibeños, este equipo va para los primeros lugares en Honduras.