Vida sueña en competir contra los "grandes" de Honduras con la inyección de capital

Con la llegada del empresario salvadoreño Omar Romero, como nuevo dueño del Club Deportivo Vida, traerá consigo una serie de cambios en cuanto a la coordinación, estructura y renovación de la plantilla, desde el primer equipo hasta las categorías menores.

El primer paso es la inyección económica al equipo para saldar viejas deudas que han acarreado durante lo última década. En cuanto a la parte legal, pasará a ser una sociedad mercantil (SA de CV).

A ello sumad también el arreglo y pago puntual de los contratos de los jugadores actuales y quienes estén por llegar.

“Lo primero es lo financiero, pagar cualquier deuda y que los contratos sean respetados”, dijo su socio e inversionista, Omar Romero.

Ante ello adelanta que los cambios traducidos en proyecto nuevos “no llegarían hasta la próxima temporada”, por lo que solicitada paciencia mientras “por ahora se verán algunos con la incorporación de los jugadores” durante el torneo Apertura 2019.

La apuesta de Romero es formar un equipo que pueda competir a la par de clubes como Real España, Olimpia, Motagua o Marathón y para ello, también ha puesto la mirada en las reservas del equipo, del cual su deseo es que sigan el ejemplo de los grandes equipos a nivel mundial.

“Lo más importante es que si los muchachos están siendo pagados y recomenzados, se verá reflejado dentro de la cancha”, añade.

Te puede interesar "Este equipo va para los primeros lugares", dice nuevo dueño del Vida, Omar Romero

“Por qué no podemos mirar a cinco años tener escuelas para nuestras canteras, por qué no tener los mejores restaurantes y alimentación para nuestros jugadores. No es correcto que un jugador de la cantera esté comiendo baleadas en la mañana y luego irse a entrenar".

"A Javier Portillo nunca lo he visto desvelarse, nunca lo he visto cerca de una bebida alcohólica. La idea es que estos muchachos puedan tener mejores doctores y escuelas; otros clubes grandes de Honduras tienen la oportunidad de hacerlo, ojalá nosotros también lo podamos hacer”, soltó.

El FC New Orleans (cuarta división de los Estados Unidos) es propiedad del Omar Romero, lo que permitirá convertir de esa institución una base para nutrir al Vida, además de la flexibilidad y acercamientos que tienen con equipos como el Monterrey de la Liga MX.

Fuera de ello, entre los planes está adquirir una estación de radio y el tema del estadio tampoco está alejado de su proyección. “Vamos a hacer todo lo posible para inyectarle dinero al estadio; estamos viendo de dónde compramos una estación de radio en La Ceiba".

Finalmente, el Vida apuntará esta campaña a lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga Nacional. Hasta el momento han confirmado la llegada de Jesús Dautt, Mathías Techera, Jesús Benítez y Huber López.