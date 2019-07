Fichaje de Jeffri Flores con Motagua corre peligro de no concretarse

Llegó la semana pasada a la pretemporada y Motagua lo anunció mediante redes sociales, pero de momento el fichaje de Jeffri Flores con los azules se encuentra estancado.

Las dudas surgieron cuando él no viajó con el equipo a Estados Unidos y sí lo hizo Emilio Izaguirre junto a Félix Crisanto, lo cierto es que el zaguero no tiene visa y por ende no fue parte de la gira.

Pero la razón para que todavía no se haya anunciado de manera oficial es que ambas partes siguen negociando, a día de hoy no hay acuerdo entre jugador y club en lo económico.

Motagua le hizo una propuesta y Flores se encuentra analizándola ya que será la primera vez que resida en Tegucigalpa tomando en cuenta que toda su vida ha vivido en la Costa Norte.

Antes del domingo puede haber una determinación pues el torneo comenzará el siguiente fin de semana y Motagua abrirá en casa justamente ante Platense, su último club.

La llegada de Jeffri ha sido bien recibida por Diego Vázquez tomando en cuenta que sería el único central con perfil zurdo natural.

Motagua solo tiene como refuerzo a Óscar Salas y está a la espera del tema Félix Crisanto y Emilio Izaguirre.