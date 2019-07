Pastrana: "Somos más sinceras las mujeres, uno no espera una picardía en fútbol femenino"

Luego del éxito en la pasada competencia mundial femenino de Francia 2019, la silbante hondureña, Melissa Pastrana retornó al país y en medio de una agenda llena de compromisos, la silbante se dio un tiempo para hablar con Diario DIEZ y contar parte de su vida.

Eddie Hernández está en negociaciones con Olimpia, confirma Paulo Hernández

En una tarde fresca en la capital y con lluvia, Pastrana se despojó de la presión por marcar una falta o sacar una tarjeta amarilla o roja para contarnos de las experiencias durante su vida y las cosas que muchos no conocían de ella.

¿Regresó motivada por su participación en el Mundial de Francia?

Gracias a Dios se dieron esos logros en el Mundial. Al final no logré mis objetivos personales que eran dirigir la final o semifinales, solo llegué como cuarta oficial, pero la bendición es enorme y me siento contenta porque el país entero está orgullosa de mis logros y esa es mi manera de trabajar para poner el nombre de Honduras en alto.

¿Cómo ve la diferencia de cuando era una niña a lo que hoy es, pensó estar donde hoy está?

No. Si de hecho, yo no me imaginaba que sería árbitro, yo estaba pensando en otras cosas. La verdad que la Melissa de niña y la de hoy, siguen siendo de los mismos ideales de triunfos, de lucha, pero en un ámbito diferente. Hoy, a ras de cancha, pero si no me hubiera decidido por esa carrera, estaría desde una oficina, pero estoy disfrutando de mis triunfos.

¿Usted comenzó jugando fútbol?

Si, eso siempre lo practiqué desde pequeña y fui como la varonera de la colonia porque siempre estaba jugando con mis hermanos y los demás vecinos. Yo siempre tuve esa conexión con el fútbol, pero no llegué de manera profesional porque sabemos que nuestro país no tenemos todavía ese nivel en la liga femenina. Luego hice el cambio al arbitraje por la confianza que pusieron muchos en mí. Desde que yo inicié en esa carrera, mucho dijeron que esta sería árbitro y vea donde he jugado.

¿Su papá fue quién la metió al fútbol?

Si, él manejaba el equipo. Mi papá jugó al fútbol muchos años antes que se creara la Segunda División y de ahí viene ese relación con mí papá de manejar ese equipo de niños, peloteando, yendo para arriba y para abajo.

¿Qué posición le gustaba jugar?

Ja, ja, ja la verdad que mi papá me dejaba de defensa, pero ya cuando yo empecé a jugar para el colegio, ya me dieron posición de delantera y me sentía mejor como delantera. Era goleadora ja, ja, ja y tenía talento para los goles.

¿En el arbitraje cómo se siente feliz?

Si, me siento bendecida porque he podido ir más allá de los logros que tuvo mi tío como árbitro asistente. Ya creo que nos estamos emparejando un poco.

¿Platican sobre eso con su tío Carlos Pastrana?

Si lo conversamos porque él siempre está muy pendiente. Yo para él soy como una hija y siempre me está aconsejando, exigiendo y me dice que puedo dar más.

¿Pastrana es su mayor critico?

Es uno de mis mayores críticos, siempre me toca seguirle el consejo porque tuvo mucho rodaje y sus consejos me han servido mucho.

¿Dentro del arbitraje es la que más ha destacado?

Hasta este momento creo que sí, pero yo realmente no llevo estadísticas de quien hace más o menos, pero yo me conformo con lo propio, lo que hago yo. Ya después si me pongo a pensar en lo que hace otro sería una competencia que no es sana.

¿Cómo hace diferencia entre dirigir hombres y mujeres?

Hay ciertos criterios que no son iguales en los partidos de hombres y de mujeres. Para FIFA, yo no puedo dirigir con la misma adrenalina o el carácter tan fuerte con el que dirijo hombres. Por ahí viene el cambio y es una cuestión de adaptación. Somos más sinceras las mujeres y uno no espera una picardía en el fútbol femenino, sino que está pendiente de otras cosas y eso marca diferencias. Pero el dirigir hombres me ha formado mi personalidad y mis decisiones son menos criticadas.

¿Con qué jugador a tenido complicaciones?

Siempre dentro del juego los ánimos se calientan y uno puede levantar el tono de voz más que otro. Dentro de los partidos más complicados están los clásicos y en esos son en lo que he tenido mayor demanda por los caracteres de los jugadores de Olimpia y Motagua.

¿Quién por ejemplo es de carácter fuerte?

Por ejemplo, Reiniery Mayorquín, es un jugador de carácter fuerte y hay que saber hablarle. Pero dentro de todo son situaciones que se quedan dentro de la cancha.

¿El jugador más caballero o mediador?

A veces no son los capitanes, sino que otro tipo de jugadores que hoy están en primera división y que los dirigí en reservas desde años. Ellos me sirven como mediadores. En Olimpia, German "Patón" Mejía, en UPNFM a Lesvin Medina, Cristopher Urmeneta y así en varios equipos.

¿Cuál ha sido el momento más feliz?

Hubiera sido el terminar la final aquí en la Primera División, pero luego ciertos comentarios lo empañaron y hubo ahí un zipi zape. Los comentarios (Diego Vázquez) generaron una situación de mal ambiente, independientemente que en el partido hubo errores, pero todos debemos expresarnos de una manera profesional. Eso hubiera sido una alegría mayor por el reto que representaba dirigir la final y ahora este momento que estoy viviendo después del Mundial, donde he recibido buenos comentarios y representar bien a Honduras entre las mejores arbitras. Voy a vivir este momento.

¿El momento más triste?

Creo que fue hace dos años. Fue la época en donde me dieron el primer partido en Primera División y luego no me volvieron a dar. Yo estuve luchando por que me dieran juegos en primera, pero fue hasta el siguiente torneo y otra vez se me detuvo. Esa falta de consistencia y de apoyo en Primera División me costó y hasta ánimos de retirarme tuve y dedicarme a otra cosa porque no veía resultados.

¿Sintió que se le truncaba el sueño?

En ese momento sí. Yo me sentía decepcionada porque estaba todos los días trabajando, dirigiendo en Liga de Ascenso, pero las oportunidades en primera no venían y a medida pasaba el tiempo uno le va tomando como los jugadores ese rigio por estar en la cancha dirigiendo y entre mas partidos mas experiencia tomamos.

¿Rebollar fue como su ángel de la guarda?

Sí, él junto con el licenciado (Miguel) Mourra que fue parte de la Comisión (arbitraje) apostaron por este proyecto. El profe Rebollar me conocía desde antes, ya que fuera del país yo tenía un cierto nombre y él creyó en mi capacidad y lo seguirá haciendo.

LA OTRA VIDA DE MELISSA PASTRANA

¿Quién es Melissa Pastrana fuera del arbitraje?

El arbitraje es lo único que me dedico porque no he podido dedicarme a mi profesión de Licenciada en Finanzas. Pero fuera del arbitraje soy una persona de familia, me gusta mucho compartir con ellos, somos numerosos y somos unidos.

¿Es devota de Dios?

Mi familia es católica, soy devota de la Virgen de Suyapa y siempre de todo partido, viaje me encomiendo a Dios. Siempre si puedo ir a la Basílica de Suyapa a encomendarme a Dios lo hago para que me proteja en mis participaciones.

¿Qué hace Melissa antes de cada partido?

Siempre en el camerino pongo música, ya que a mí me ha gustado bailar y eso me anima mucho.

¿Alguna música en particular?

Tengo canciones en especial que las coloco no solo para mí, sino que para mis compañeros las escuchen y entren con el mismo ánimo que yo voy a entrar a la cancha. Siempre tenemos la oración antes y después del partido, no me gusta salir sin hacerlo. Si yo no estoy escuchando música me siento como que estoy apagada o que no estoy al cien.

¿Qué música es la que la anima?

Escucho mucho merengue, salsa, música cristiana. Tengo canciones cristianas en particular que hablan sobre el coraje, la fortaleza, el triunfo de la mano de Dios y esa combinación es la que me permite a mí estar concentrada en mi partido.

El merengue es pegajoso, ¿No da sus bailaditas antes de dirigir?

Ja, ja, ja a veces en el camerino tiro mi pasito mientras me estoy vistiendo o ya cuando estamos a punto de salir. Esto es parte de lo que soy como árbitra.

¿Baila con sus compañeros?

Claro, pero ya en otras ocasiones cuando fuera del arbitraje estamos en receso. Ahí viene el tiempo de compartir. Mis compañeros saben que conmigo siempre hay que bailar.

¿Su comida favorita?

Tengo varias, pero en especial son las sopas: la de capirotadas, la de bolita de carnes con yerba buena y la sopa de mondongo hechas por mi mamá jajaja.

¿Puede cocinar Melisa Pastrana?

Ja, ja, ja al nivel de mi mamá no puedo. Ella es una experta en la cocina. A mí me gusta, pero no llego a ese nivel máster que tiene mi mamá.

¿Qué hace en sus tiempos libres?

Visito el cine, me gusta ir con mis hermanos, primos. Recientemente que llegué, lo primero que hice fue ir al cine con mis primitos, Yo disfruto mucho y me gusta leer.

¿Qué le gusta leer?

Paulo Coelho, me gustan lo libros de superación personal. Yo a veces en las librerías veo los títulos y me llaman la atención. En lo vuelos largos me pongo a leer para ver si en algún momento llego el sueño ja, ja, ja.

¿Ha llorado en algún momento dentro del arbitraje?

Muchísimas ocasiones. No de tristeza, he llorado de felicidad: lo he hecho después de un partido cuando he sentido que lo he dado todo y que nos fue excelente. Recuerdo que cuando dirigí la final de reservas lloré mucho agradeciéndole a Dios y en final de ascenso lloré en el camerino de la felicidad.

¿Llora delante de sus compañeros?

Si. Eso es felicidad y es una manera de expresar mi alegría, no me importa que me vean llorar.

¿Quién es la mejor amiga o amigo en el arbitraje?

Dentro son muy pocos porque siempre hay competencia, entonces hay que saberlo llevar. Pero mis mejores amigos son asistentes, no árbitros. En lo personal son pocos, pero los he sabido llevar.

¿Y en el amor cómo está?

El amor anda bien ja, ja, ja. Estoy feliz en este momento, me estoy apoyando, así que soy feliz.

¿Habrá boda?

Todavía no.

¿Tiene novio?

Sí, pero tengo muchos objetivos en el arbitraje que aún no he alcanzado.