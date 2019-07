Pedro Troglio descarta que vaya a dejar Olimpia por una opción de Panamá

Olimpia llegó este día de Panamá luego del triunfo ante Árabe Unido en la última jornada de fase de grupos en Copa Premier Centroamericana.

A su llegada, Pedro Troglio habló con los medios de comunicación y tocó diversos tópicos, uno de ellos el supuesto interés de Panamá en ficharlo, el DT dejó en claro que se quedará con los blancos pues él dio su palabra.

ANÁLISIS DE LA PRETEMPORADA: “Esta es una pretemporada atípica, no es conveniente, se resiente el jugador y bueno se rescata que no hemos tenido lesionados y que hemos tenido jugadores fuera, seguimos avanzando y nos vamos poniendo bien para el campeonato”.

SOBRE LA COPA PREMIER: “No puedo analizar lo de Comunicaciones, en la totalidad fue bueno porque trajimos un triunfo de dos visitas, anormal de jugar cada tres días, te exponés a las críticas, en líneas generales fue bueno. El descanso tiene que ser de cinco días por partido, al irse tantos jugadores y todavía no concretar algunos, era de ver otros futbolistas y bueno me vino para probar”.

¿SE VA A DIRIGIR A PANAMÁ?: “Yo dije que tengo que un contrato y soy de respetar, nadie me ha llamado oficialmente, sería un despropósito, no dejaría un club cuando solo tengo 15 días, di mi palabra acá y estoy feliz, mi sueño es seguir y ser campeón y además mi familia estará llegando mañana, no tengo cláusula para salir”.

TEMA EDDIE HERNÁNDEZ Y FICHAJES: “Vamos a sentarnos con los dirigentes, se te van muchos jugadores y necesitás un plantel amplio, vamos a ver hasta cuánto pediremos”.

MATÍAS MORALES, NUEVO FICHAJE: “Económicamente en accesible para el club, es joven. La intención es jugar bien al fútbol y mejorar la cuota ofensiva”.

¿SE QUEDA DEYBI Y BENGTSON?: “Ojalá que se queden los dos para el bien nuestro”.

PRÉSTAMO DE JUGADORES: “Ahora nos vamos a juntar y me parece que en algunos puestos hay mucha multitud, capaz que algunos jugadores quieran tener minutos”.

