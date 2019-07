Wilmer Cruz: "“Acá hay técnicos que han dirigido 45 años y solo han ganado un título, yo ya gané tres”

El pasaje de entrenador del hondureño Wilmer Cruz, sigue su curso después de los últimos cinco años tatuado de momentos inolvidables traducidos en títulos desde su ascenso con el Honduras Progreso, a pelear finales en la Liga Nacional y Copa Presidente.

El “Superman” catracho, como se le conoció en su etapa como guardameta, ha traído hasta sus días una forma peculiar de dirigir sus clubes como Atlético Municipal, Parrillas One, Deportes Sa­vio, Real Juventud, Juticalpa FC y ahora Victoria, que en cierta forma han hecho de su espíritu de entrenador uno más conformado.

En el 2017 logró meter a los arroceros a la final del fútbol hondureño con un equipo “de barrio”, la hazaña quedó hasta allí, la perdieron ante Motagua, pero el nombre de Cruz resonó e hizo eco para postularlo a la Selección de Honduras.

La realidad de ahora tras los últimos meses es que su nombre no ha relucido luego de su descenso con el Juticalpa en el máximo circuito. Ahora en el Victoria (Segunda División) marchando invicto en la pretemporada, busca de un nuevo ascenso que lo vuelva a poner en la cúpula al asegurar que no está acabado.

Saludos profe… ¿Cómo traduces sus primeros días de pretemporada invicto del Victoria?

No creas que el hecho de no perder es lo más importante, sino el funcionamiento que pueda tener el equipo, pero da moral no perder, sabemos que hay muchos aficionados en La Ceiba y ellos empiezan a recurar su estado anímico.

Wilmer Cruz en pleno entrenamiento con el Victoria de La Ceiba.

¿Con qué tipo de jugadores le gustaría trabajar?

Estamos tratando de dejar lo mejor que el Victoria tenía, también traer a algunos que no sean problemas en otros clubes y a aquellos referentes de otros equipos que nos vengan a dar una mano. Queremos que sean profesionales y que no anden jugando partidos amistosos o aldeas esperando que nadie vaya a fallar; que se mantengan en el equipo.

Desde el primer día de trabajo no ha parado de tratar de moldear a este equipo…

Es que uno como técnico a veces comete errores garrafales en su vida como lo que pasó en Juticalpa, me fui por amistad con el presidente, fue un equipo mal armado -no por nosotros-, pero como uno es entrenador, uno trata de ir donde se necesite. Pero acá estamos, armando un equipo de principio a fin.

Yo no ando trayendo amigos o jugadores por amistad, no mantengo amistad con los jugadores, únicamente ha sido de compañeros. Quienes han llegado tienen el visto bueno de la directiva y mío.

Eso no es común, algunos entrenadores siempre tienen a su gente…

Pasa que siempre me he manejado así, no traeremos jugadores por amistad porque los jugadores confunden eso, simplemente trajimos a jugadores que hemos visto en otros clubes.

En cuanto a porcentaje… ¿Está esta plantilla lista para el inicio del campeonato?

Al menos un 99.5, solo nos falta un jugador. En el aspecto físico y cómo se mueve creo que estamos en un 80%; llevo seis semanas, solo nos falta un elemento en el centro del campo.

¿Le trastoca los planes jugar hasta la segunda semana de agosto?

Sí, según los planes de nosotros arrancábamos el calendario la primera semana. Estaba planificado hasta allí, pero no se pudo. Sí nos perjudica por el tema de la planificación, ahora tengo que sumar dos encuentros más a la pretemporada.

¿Qué tal ha visto el rendimiento de Tyson Núñez?

La gente se alarma, él es un jugador normal en el club, pero trabaja a la par de sus compañeros. Siempre he considerado que el jugador veterano hay que diferenciar, pero con él no ha existido ese tema. Tyson compite de la mejor manera, juega en un alto nivel; está normal como todos los jugadores.

¿Qué hay del “Pastor” Martínez?

Ya lo conocemos, él estuvo en la lista de ocho jugadores, es un ganador de primera, por eso está acá.

El entrenador catracho es muy entregado a su trabajo como entrenador.

Ahora bien… los ojos estarán puestos en este equipo por ser uno de los mejores armados.

El problema es que solo nos da una un poco de posibilidades sobre los demás, pero somos 32 competidores y todos vamos por el mismo objetivo. Lo mismo pasa con el Barcelona u Olimpia, se arman hasta los dientes, pero solo uno gana. En lo demás es una ventaja de competir y acercarse a lo que uno quiere.

Del otro lado hay candidatos fuertes que tampoco van a relajarse… su colega Carlos Martínez por ejemplo.

Sí, hay grandes competidores como Nerlin Membreño, Carlos Martínez Reinaldo Tilguath; esto no es fácil, es difícil, pero hay equipos más caros que nosotros, pero esto nos da la posibilidad de lograr los objetivos.

Volviendo al tema de Juticalpa… ¿Considera que no llegó en el momento indicado?

Pasa que yo llegó por mi amistad con el presidente Selvin Baquedano, lo mismo pasó cuando fui a Honduras Progreso, pero logramos el ascenso. Cuando yo llegué a Juticalpa solo había dos jugadores, el resto eran nuevos.

Allí estuvo mi equivocación, pero no me arrepiento porque trabajé honradamente, intenté salvarlo, la gente me trató bien; no se logró lograr el objetivo, pero me vine con la frente en alto. Con el Juticalpa llegué hasta el final, aguanté como los hombrecitos, hasta el último partido, pero termino decepcionado porque no se logró el objetivo.

¿Quién descendió a Juticalpa?: Héctor Castellón, Robert Lima o Wilmer Cruz…

Fuimos nosotros, no me voy a poner a buscar culpables. Yo fui el último y yo soy el responsable del descenso, lamentablemente tengo que correr en mi carrera con un descenso y no me arrepiento.

¿Conseguir este ascenso con Victoria será su nuevo resurgir?

Pasa que en el país donde vivimos, si somos campeones somos los mejores, pero si descendemos ya no servimos. El hecho de haber descendido con Juticalpa me hace más técnico, me golpeó fuerte, pero me siento más entrenador. Acá solo pido apoyo de la gente para regresar al Victoria donde tiene que estar, no tuvo que haber descendido e igual Juticalpa.

¿Es un mensaje de que Wilmer Cruz no está acabado?

No me puedo acabar porque yo arranqué en el 2014 y en cinco años no puedo decir que estoy acabado. Acá hay técnicos que han dirigido 45 años y solo han ganado un título, yo ya gané tres, de 2014 a 2019 no es fácil; están catalogados como los mejores del país, eso no me incomoda, pero en cuatro años he ganado muchas cosas y ahora con Victoria espero ganar este ascenso que siento levantará mis bonos que he perdido.

Referente a ello… ¿Sientes que no te han dado el lugar por todo lo que ha ganado?

Lo que pasa es que aquí para tener esos objetivos tiene que llevarse bien con la prensa y con todo mundo, yo hago mi trabajo, no soy gran amigo de la prensa, pero tampoco enemigo porque les doy todas las facilidades para que trabaje; creo que ese ha sido mi error, a la prensa a veces hay que cerrarles las puertas, hay que tratarlos mal, pero uno que los trata bien no tienen ese carisma como otros principalmente con los extranjeros. Lo que me preocupa es hacer mi trabajo.

Hoy tenemos a un Wilmer Cruz que hace ruido trabajando en silencio…

Sí, he tenido buenos resultados, pero me marca eso de Juticalpa y la prensa se recalca mucho en ese mal resultado, pero me voy a levantar porque soy una persona triunfadora, tengo a Cristo a mi corazón y tenga la plena seguridad que me voy a levantar. Llevar al Victoria a la Primera División sería un gran triunfo para mí.