Jorge Luis Pinto, muy cerca de volver a la Concacaf para dirigir a Panamá

Jorge Luis Pinto es de manera oficial un serio candidato para dirigir a la selección de Panamá en la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Todo parece indicar que Julio Dely Valdés no seguirá al frente del combinado canalero y ya se habla de Pinto, que conoce el área gracias a sus experiencias como entrenador de la Selección de Honduras y de Costa Rica.

Pinto confesó en declaraciones reproducidas por AS USA, que recibió la llamada del país centroamericano.

"Me llamó el presidente de la Federación de Panamá, conversé largo con él, me explicó algunas cosas y yo les expliqué otras. 'Déjeme pensar', le dije. Le agradezco al presidente y a Panamá que me hayan tenido en cuenta y hablaremos las cosas con calma", comentó el estratega.

El actual entrenador de Millonarios, de la capital colombiana, descartó que ya haya un acuerdo con la selección Panameña, que también buscó al venezolano César Farías, pero admitió que valorará la oferta para volver a dirigir una selección nacional.

"Aún no hay alguna determinación, hay que valorar muchas cosas de fútbol y muchos aspectos, pero estoy muy agradecido con el presidente Arias y su cuerpo directivo. Valoraremos", explicó el técnico cafetalero.

Hay que recordar que Pinto tiene mucha experiencia en selecciones, aunque con Honduras fracasó al no clasificar a Rusia 2018. Perdieron en el repechaje ante Australia.