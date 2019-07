Héctor Vargas: "Yo peleo campeonatos, desde que vine lo he demostrado"

Marathón cerró su pretemporada de cara al Apertura-2019 perdiendo 2-1 sobre Platense en el Rubén Deras de Choloma.

Ver más: Platense derrota a Marathón en final de pretemporada de ambos



Héctor Vargas, técnico de los verdes evaluó los trabajos realizados estos días previo al torneo por sus dirigidos.



“Una pretemporada no tan exitosa porque no es lo que buscamos, la idea es corregir errores y que no los cometan en el campeonato que es lo que vale, uno lo que busca como decía Menotti, son las variantes, sociedades de cómo se encuentran dentro del campo”, comentó



Vargas adujo que no evaluará los resultados de preparación porque son para corregir errores.





“No voy a evaluar los resultados de estos partidos, los campeones de pretemporada no ganan nada, son los que saben prepararse y el primer objetivo es ganar las vueltas regulares y estar en lugares de privilegio”, expresó el León de Formosa.



Sobre el inicio del torneo ante Real de Minas, el estratega comentó. “La sensación del equipo que nos toca, en qué situaciones llega, la motivación de la falta de salarios, estos equipos son los más peligrosos, te pueden mostrar dos caras, por eso tenemos que prepararnos bien no solo por ser local”, dijo Vargas



También se refirió al fichaje del portero Roberto “Pipo” López.



“Pipo está dentro del presupuesto del club, en eso estamos satisfechos, estamos con todas las ganas de empezar el campeonato y viendo las virtudes de los nuevos para poder ver quiénes puede funcionar mejor”, aseguró el timonel sudamericano.



¿Está para campeón Marathón?, se le consultó. “Somos uno de los candidatos, cuando me llamaron me dijeron que dentro del presupuesto estaba pelear el cuarto puesto, yo les dije que no peleo cuartos lugares, yo peleo campeonatos, desde que vine lo he demostrado".





El argentino no dejó pasar la ocasión para valorar a uno de sus fichajes estrella; Mario Martínez.



“Yo se lo dije a Mario, yo no lo traje por lo que hizo en Real España, yo lo acepté porque busco que él rinda mucho más, apenas tiene 29 años con un potencial bárbaro, lo quiero ver y disfrutar con esta camiseta al lado de Discua, tenemos que ganar partidos pero también campeonatos”, cerró diciendo el extécnico del Olimpia, Victoria, Platense, Universidad, entre otros.