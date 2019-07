Ariagner Smith, figura de Nicaragua, abandona a su selección para unirse a su nuevo club

Malas noticias llegan a la Selección Sub-23 de Nicaragua para el partido de vuelta ante Honduras este domingo a las 6:00 de la tarde en el estadio Olímpico, en donde intentarán remontar el 0-2 sufrido en casa para clasificarse al Preolímpico de la Concacaf.

Estas son las selecciones clasificadas al Preolímpico de la Concacaf

La máxima figura del cuadro pinolero, el delantero Ariagner Smith quien fue un dolor de cabeza para los defensas catrachos en el juego de ida, tuvo que abandonar la concentración de su combinado debido a su fichaje por el PFC Lokomotiv, actual campeón del fútbol de Uzbekistán.

Ante el acuerdo para unirse a las filas del cuadro europeo, el atacante tuvo que incorporarse inmediatamente a los trabajos de su nuevo club, ya que se encuentran en periodo competitivo con los torneos de liga y copa.

Sin embargo el entrenador nicaragüense Henry Duarte no optó por incluir en la nómina a otro artillero. En cambio es el defensor Juan Luis Pérez que fue elegido para completar la lista de 20 jugadores que realizaron el viaje para afrontar este compromiso.

Henry Duarte: "En situaciones adversas el equipo sabe salir adelante"

El seleccionador no dio explicaciones por las cuales escogió a un futbolista de perfil defensivo y no a un ofensivo pensando en equilibrar la ausencia de Smith. No obstante la integración de Juan Luis podría ser porque algunos de los zagueros titulares salieron golpeados y si no se recuperan a tiempo, tener otras opciones.