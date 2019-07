DT Henry Duarte y su salida premeditada al mando de la Selección de Nicaragua

El sueño clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 quedó truncado este domingo para la selección de Nicaragua tras ser derrotado por Honduras en la fase eliminatoria camino al Preolímpico.

Una vez que finalizó el encuentro, el entrenador Henry Duarte sorprendió en conferencia de prensa al adelantar que no seguirá al mando del equipo olímpico y de la selección mayor al finalizar su contrato en diciembre del 2019.

“No es el último, todavía nos falta un año de trabajo, lo que pasa es que los procesos tienen que cambiar, yo quiero preparar a gente adecuada para que el país se prepara para hacer un cambio generacional. En estos momentos ya no estoy tan a gusto como estuve al inicio, pero me encanta que hay apoyo y que los jugadores quieren trabajar y seguir adelante”.

Y agregó: “A nivel olímpico es el último, creo que ya no más; me voy porque creo que es necesario un cambio. Es una cuestión personal que la gente se vaya preparando para lo que viene”.

“Mis sensaciones con que Nicaragua tiene que ir al frente y ganar algo. La única manera que siga creciendo es proponiendo; pusimos en problemas a una selección de Honduras muy buena, me quedo con esas sensaciones que todavía podemos mejorar”

Fuera de ello sobre el desarrollo del juego ante los catrachos lamentó que “desgraciadamente las piernas nos empezaron a flaquear, eso le dio ventaja al rival.

“Al final de cuentas uno no debe ser conformista, pero sabíamos que estábamos ante una buena selección, que en su momento iban a aprovechar el desgaste físico. La propuesta nuestra nunca valió a pesar de las exigencias físicas. No tuvimos las fuerzas para ir, nos faltó entrega, eso fue una balanza a favor de Honduras. Pero a pesar de eso mostraron buen fútbol, me quedo con eso, creo que Nicaragua va a ser cosas importantes”, siguió.

Finalmente, Duarte dijo que tras dejar su cargo iba a” asesorar a la Federación quién es la persona que puede ayudarles” para darle seguimiento al proceso, mientras tradujo su deseo que el equipo siga creciendo para cosechar éxitos.