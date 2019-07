Alfredo Mejía aún no define su futuro: "Estamos viendo ofertas reales en Europa"

El futuro del mediocampista Alfredo Mejía aún no se define. Desde su salida de Real España, el experimentado futbolista ha estado en la órbita de varios equipos de Grecia, sin embargo no se ha concretado ninguna de las ofertas que existen por sus servicios.

Antes de esclarecer el panorama de dónde continuará su carrera, el contención aseguró que llegó a un arreglo con la Máquina sobre el resto de contrato que no pudo culminar tras su separación del cuadro aurinegro.

"El asunto con Real España ya está resuelto, llegamos a un acuerdo económico para rescindir el contrato", afirmó.

La primera opción que tiene el jugador es militar nuevamente en el viejo continente, sin descartar alguna posibilidad en la Liga Nacional de Honduras.



"Estamos viendo ofertas reales en Europa, se están manejando afuera las opciones. Hasta el momento estamos esperando cuál es la más cercana y la más real para poder finiquitar todo. Estamos a la espera de poder definir sino ver aquí cuáles son las opciones."

Teniendo las mayores oportunidades de regresar al balompié griego, Alfredo admitió que han tenido pláticas con algunes clubes de ese país pero evitó mencionar nombres.



"En Grecia ya estuve cuatro años y me conocen bien. Gracias a Dios he dejado las puertas abiertas y ahora solo queda esperar cuál es la oferta real porque al final pueden haber varias pero si no se concreta algo entonces no son reales. En ese aspecto me gusta mantenerme a la expectativa porque nunca es bueno decir 'tengo algo' si al final no hay algo concreto", expresó.

Pese a que existen mayores probabilidades que salga del fútbol catracho, Mejía no desecha alguna probabilidad de permanecer en la Primera División hondueña.



"Eso lo maneja mi representante, pero sí ha han surgido algunas opciones. Si no se concreta algo entonces veremos nosotros lo que podamos tener en Honduras."

Por último se refirió al interés demostrado por el Volos NFC del máximo circuito de Grecia y declaró que aún nada se ha definido.



"Ellos tuvieron un acercamiento de parte del técnico y de la gente de allí. Vamos a esperar qué solución se da pero esperamos al final si se puede dar."