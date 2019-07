Emilio Izaguirre: "Espero esta semana tener equipo porque estoy desesperado"

Los aficionados del Motagua pueden ilusionarse con un tricampeonato, hay buenas noticias en el nido; hoy el lateral izquierdo Emilio Izaguirre ha confirmado que es cuestión de poco para volver al nido.

Descarta que se pueda regresar a Europa, pues es consciente que su deseo es estar cerca del país, de la Selección Nacional y sobre todo continuar con su carrera en la Liga Nacional.

"Gracias a Dios que tuve la oportunidad de jugar 45 y 45 minutos en ambos partidos, tuve ritmo y si no sale algo en el extranjero espero quedarme en el equipo", inició contando a DIEZ el jugador capitalino.

Izaguirre es claro y deja una respuesta contundente. "Espero esta semana tener equipo porque estoy desesperado y mi agente es el que trabaja en eso. Gracias a Dios tengo las puertas abiertas en Motagua y Dios decide mi futuro, sino sale algo afuera, me quedo".

Emilio, jugador que durante ocho años brilló en el Celtic de Escocia donde se fue tras el Mundial de Sudáfrica, descarta prácticamente jugar en la MLS ya que los equipos tienen casi confirmadas sus plantillas en este tramo final de la temporada.

"La MLS está y el problema es que ya va muy avanzada la liga, hay que cortar un jugador, hay mucho equipo que me quiere pero hay que cortar un jugador en mi puesto, ya va a terminar la Liga y comienzan hasta marzo. La cosa es tener paciencia y confiar en Dios que todo lo que venga sea mejor", manifestó.

Emilio fue muy sincero en su futuro. "Claro, yo creo que le doy gracias a Dios por la carrera que tuve afuera, es motivación venir a un equipo bicampeón y claro; poder lograr un tricampeonato".

Y sigue comentando: "El fútbol no es de porcentajes, mi agente se decide mañana donde puedo estar, hasta que no se cierra la ventana no puedo decir nada sobre lo que pueda pasar".

Izaguirre confiesa que le sigue pasando factura los viajes largos cuando venía a la Selección y en esta era con Fabián Coito, por eso quiere cambiar de aires.

"En Europa hay ofertas pero mi deseo es estar cerca porque los viajes desde el viejo continente son largos, esos cambios son complicados, ya no tengo 23 años, la idea es estar cerca de la Selección Nacional".

El lateral hasta se da el taco ya hablando como motagüense. "El primer paso es Platense como dice el profesor Diego Vázquez. Estar con ellos es una motivación para los jóvenes, ellos saben que yo aspiro a ganar y ganar para que así aprendan muchos jóvenes con profesionalismo... a la afición, siempre dar lo mejor".

Finalmente el exjugador del Celtic habló como el nuevo formato de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022. "Yo estoy enfocado y mi deseo es estar al 100 con la Selección. El formato de eliminatoria es casi igual al de la la Liga Nacional. Nosotros debemos de ser profesionales y dar lo mejor de la Selección".