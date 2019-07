Jeffri Flores se olvida de Motagua y se incorporó a la pretemporada de Platense

¡Bombazo en Puerto Cortés! Luego de realizar parte de la pretemporada en el Nido de las Águilas, el defensor central Jeffri Flores regresó a su casa y ya se encuentra trabajando con la plantilla de Platense previo al inicio del Torneo Apertura 2019.

Atención: Fichaje de Jeffri Flores con Motagua corría peligro de no concretarse

Pese a que Motagua mostró interés en incorporar al zaguero a sus filas, el anuncio de su fichaje nunca llegó debido a que no lograron un acuerdo económico entre ambas partes. Ante este panorama, Flores tomó la determinación de sumarse a los entrenamientos del Tiburón con el que estaría firmando este martes un convenio por los siguientes dos campeonatos.

Al espigado jugador se le venció su compromiso con el conjunto selacio en el pasado certamen y al principio no pensó en renovar ya que buscaba una mejor oportunidad para continuar su carrera. Es por eso que se unió al Ciclón durante su estancia en Tela, Atlántida y contaba con el visto bueno de Diego Vázquez, sin embargo no pudo ser parte de la delegación azul que disputó unos juegos amistosos Estados Unidos debido a que no cuenta con la visa para ingresar a es país.

Tras no alcanzar un pacto en el salario que Jeffri Flores percibiría, el futbolista tomó la determinación de retonar a la institución en donde elevó mucho su nivel, al grado de convertirse en el subcapitán del club.