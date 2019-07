Beckeles se une a los entrenamientos del Olimpia y se quedaría en el club

El Olimpia de Pedro Troglio podría obtener otro refuerzo de lujo y se trata de Brayan Beckeles, exjugador del Necaxa de México.

El lateral derecho se unió hoy a los entrenamientos del equipo blanco y no descartó quedarse en la institución de cara al torneo Apertura 2019.

"Sí hay pláticas y la verdad es que van bien avanzadas y esperemos que se concrete", dijo el catracho.

Beckeles asegura que las ofertas del extranjero no son tan claras y por eso se ha unido al Olimpia.

"Si las ofertas no llegan y no se hacen concretas entonces no valen tanto la pena, aprovechar este momento, Olimpia me ha abierto las puertas para estar acá. Si el día de mañana pasa otro cosa veremos, hoy por hoy estoy pensando en entrenar y estar aquí en Olimpia", agregó.

Brayan subrayó que el acuerdo con la directiva del Olimpia se puede cerrar en las próximas horas.

"Creo que esta semana se puede arreglar todo, puede ser hoy, puede ser mañana, esperemos que todo se de, de mi parte estoy muy contento, acá me fue muy bien en mi carrera, me siento comprometido", dijo.

Beckeles ya tuvo pláticas con Pedro Troglio y también con Osman Madrid. Todo parece indicar que habrá acuerdo para que el futbolista se quede.

EL FÚTBOL DE MÉXICO

"Había muchas posibilidades de quedarme allá, no se concretaron algunas ofertas, no me parecían, al final tratas de tomar la mejor decisión".

LA MLS

"Mientras no firmas un contrato puedes irte donde sea, pero hoy por hoy quiero vivir mis momentos acá, mis entrenos acá. Espero poder identificarme con los compañeros".

REGRESO AL OLIMPIA

"Uno piensa en muchas cosas, Olimpia es una gran institución, es un honor estar acá, siempre que puedes estar en las instituciones grandes y buenas, donde respaldan al jugador, creo que uno tiene que estar orgulloso".