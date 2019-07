Mauro Reyes y su tarea de recuperar la “mística” de Real Sociedad a cinco días de su debut

Real Sociedad está a merced de su redebut en la Primera División de Honduras un año después de haber perdido la categoría. En su banquillo se volverá a sentar un viejo lobo conocido, Mauro Reyes, quien esta vez tendrá la tarea de devolverle la mística al equipo que lo llevó a pelear tres finales en el fútbol hondureño.

Ante ello la esperanza de volver a tener protagonismo se tatúa del equipo longevo que ha formado en los días de pretemporada, sucedido además de la experiencia que han sumado en el último año compitiendo al máximo nivel en la Liga de Ascenso con un equipo base que juega de memoria.

“Ahora estamos con el 95% del plantel, algunos jugadores son veteranos que han peleado cuatro finales, pero que pueden aportarle mucho al equipo”, dijo el DT Mauro Reyes.

En el pasado el timonel salió de la institución traducido de una crisis futbolística y presión de la prensa, ahora busca “conformar un equipo con la misma mística que tuvo Real Sociedad en su pasado en la Primera División” y ante ello es consciente que “al inicio nos va a costar un poco, ojalá que no porque ya tienen un año en la Liga de Ascenso, pero tiene que acostumbrarse a la Liga Nacional, hemos trabajado en el orden táctico”.

Te puede interesar: Rumores y fichajes de la Liga Nacional de Honduras

“Es difícil medir hasta dónde puede llegar este equipo, primero tenemos que automatizar un funcionamiento de la plantilla. Real Sociedad es la puerta para todos los jóvenes del Valle de Aguán y que en su mayoría son jugadores con grandes cualidades; estamos construyendo un equipo con esa misma índole”, apuntó.

Y añade: “Quizá decirle que puede ser que este equipo sea campeón en un par de torneos o puede ser que no… lo importante es que muestre la misma mística en su primera división en la Liga Nacional”.

Real España le hará los honores al nuevo inquilino al visitarlo en el Francisco Martínez el próximo domingo 28 de julio, rival del cual ya ha estudiado Mauro Reyes.

“Hemos visto los juegos en la Copa Premier, conozco las características de Hernán Medford y será un rival complicado, sin embargo, nosotros tenemos que empezar con pie derecho, estamos trabajando para ganar nuestro primer partido. No sé si nos va a ajustar, pero no le ponga duda que este equipo será el mismo que no da ningún balón por perdido y con orden táctico”, apuntó.

Para la búsqueda de los objetivos y de la “mística” que pretende Mauro Reyes, Real Sociedad hizo solamente cuatro fichajes: Óscar Móvil (colombiano), Robbie Matute, José Colón y Dilmer Gutiérrez (hondureños).

Antes de su descenso, los tocoeños se hicieron de tres subcampeonatos (Clausura 2013, Apertura 2013 y Apertura 2014).