Entre las leyes y el fútbol: Luis Ordóñez, la nueva cara en el banquillo de Real España

Seguir a @fredyro19

Las excusas son para los mediocres, reza el adagio. Luis Ordóñez, asistente técnico de Hernán Medford en Real España y encargado de las Reservas Especiales, campeonas en el Clausura 2018-19, no encontró obstáculos para graduarse como DT y abogado.



De la mano con el estudio, el nacido en La Ceiba pudo culminar sus estudios en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) mientras se preparaba como entrenador y daba sus primeros pasos en el club Vida (2013 a 2016).

¡Hasta cinco variantes! El 11 que perfila Real España para el torneo Apertura de Honduras.



El timonel, quien culminó sus estudios en 2008 y seis años después, en 2014, recibió la licencia 'A' como preparador táctico, recuerda todos los sacrificios que conllevó la realización de su etapa universitaria...



"Empecé a jugar fútbol y estudiaba, trataba de hacer las dos cosas juntas y no fue impedimento, es una parte que le pongo de ejemplo a los muchachos", comienza recordando el novel entrenador.

Ordoñez es abogado desde 2008 y está colegiado. No ejerce para darle rienda suelta a su pasión por entrenar.

Agrega que "si bien no litigo permanentemente trato de manejar la parte del derecho para mi familia, en asesoría legal; a veces aquí (en la Sede de Real España) hacemos trabajos administrativos y ayudamos en materia de inscripciones".



El encargado de apoyar a Medford, junto con el también tico Mauricio Solís, cuenta que como futbolista no tuvo la suerte que como técnico: "Pude vivir en el extranjero y jugar en Caimán, hice una pretemporada en el Vida bajo el mando de Raúl Martínez Sambulá, donde hice trabajos con Jorge Claros, que ahora hablamos de eso".

Luis Ordóñez llegó en 2016 a Real España y ha sido el timonel de las reservas especiales por seis torneos. A partir de esta campaña trabajará con el entrenador del primer equipo, el tico Medford.





¿Por qué se decidió por el fútbol y no por las leyes? "El fútbol, al igual que el derecho, es una de mis pasiones pero no puedo, por tiempo, ejercer las dos; es algo que disfruto y me apasiona, mi familia me apoya y estamos tranquilos en ese sentido".



El estratega establece su diferenciación de ambas facetas, la de los juzgados y la de las canchas: "Es similar, tengo que planificar los entrenamientos como también tendría que planificar una audiencia o un juicio, tengo que dar órdenes y evacuar medios de prueba, igual en el campo con los aspectos técnico-tácticos", explica.



TRABAJAR CON MEDFORD... LOS TÉCNICOS QUE LO HAN MARCADO

Luis Ordóñez valora el significado de trabajar con un ganador nato como Hernán medford y cuánto le agrada compartir su filosofía de juego.



"Trabajar con el profe Medford es muy interesante, no lo conocía en persona, pero ya me había reunido con directivos y parte administrativa, gracias a Dios me dieron la apertura para desarrollar mi trabajo", comenta sobre su nuevo rol como ayudante del 'Pelícano'.

Ordóñez ha trabajado de cerca con varios de los futbolistas que ascendieron en el curso anterior y el actual en la Máquina de San Pedro Sula.





En cuanto a los técnicos que marcaron sus inicios y su proceso de formación en los banquillos, Luis no pudo dejar de mencionar a Jorge Pineda, Teddy Lozano, Hernán García, Elvin López, Mauro Reyes, Ramón Maradiaga (en dos facetas),'Tato' García y Carlos Restrepo. "Medford me ha dado apertura y me siento cómodo con él", añade.



Ordóñez simboliza esfuerzo y sacrificio... es un ejemplo de que querer es poder. Justo ese dogma pretende inculcarle a sus pupilos, quienes espera que valoren la importancia de los libros para tomar decisiones en el engramado y en la vida.