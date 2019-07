Jonathan Ferrari: "Lo que sí pienso es en el calor de El Progreso"

Olimpia debuta este sábado 27 de julio a las 3:30 de la tarde ante Honduras Progreso en el torneo Apertura de Liga Nacional, Jonathan Ferrari, defensa argentino se reporta listo para ese duelo.

"Ya nos estamos preparando para ese partido, tenemos un par de días todavía y a tratar de sacar el resultado, la verdad tenemos un gran equipo, no habíamos tenido oportunidad de entrenar una semana larga por la Copa Premier, ahora vamos a corregir lo negativo", comenzó su discurso el defensor.

La exigencia de los aficionados por gana la copa, será clave en este arranque del torneo, eso es un tema que está claro para el gaucho.

"Las cosas van a estar bien si ganas, yo ya quiero jugar, me siento relajado, llevo varios años jugando fútbol, no tengo ansiedad, tengo ganas de jugar, hay que acostumbrarse", dijo.

Ferrari fue consultado por el tema cancha en el fútbol hondureño: "De donde yo vengo, en Paraguay, no todas eran espectaculares, lo que sí pienso es el calor de El Progreso, vamos a buscar la 31, desde que me bajé en el aeropuerto me tope con un señor que me pidió eso", confesó.

Además se refirió a que ante el Honduras será un duelo difícil porque todos quieren ganarle a los blancos.

"Va a ser un partido difícil porque todos le quieren ganar al Olimpia, hay que ser inteligentes y jugar cada partido, tengo la presión de que tenemos ganar", cerró.