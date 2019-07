Kervin Arriaga, de estar al borde de perder un pie a buscar en Marathón el sueño de su madre

Sufrió una fractura que lo tuvo al borde de perder el pie, pero su madre hizo todo lo que tuvo a su alcance para evitarlo. Hoy ese esfuerzo ve sus frutos. Kervin Arriaga fue anunciado con bombos y platillos en el Marathón.

Así será el renovado 11 que presentará Marathón con Kevin Arriaga

El nuevo jugador esmeralda dio sus primeros golpes al balón en la cancha de Tulián Campo, cuna de destacados jugadores de la talla de Prudencio "Tecate" Norales mundialista en España 82, o Carlos Will Mejía, quien es su primo.

Fue Víctor Bernárdez, más conocido en el sector como "Coss", quien le dio las primeras indicaciones al "Pavo", como le apodan su su lugar de origen.

Pero a los 11 años un lesión pudo haber cambiado su vida, pero su madre, doña Brenda Suyapa, vendió parte del solar donde viven para salvarle la extremidad.

"Me llegaron al hospital después de que me fracturaran y le dijeron a mi mamá que tenían que operarme de emergencia si no perdería el pie, ella tuvo que vender un solar que era lo único que tenía. Sé que Dios me va a dar la oportunidad de devolverle algo. Ella es por lo que lucho, espero darle una casa y lo que siempre quiso", dijo a DIEZ en el octubre de 2018.

Probó suerte en Motagua, pero no pudo quedarse

El "Misilito" estuvo a punto de ser parte del Motagua, lo invitaron a hacer una prueba cuando estaba al mando Reynaldo Clavasquín y convenció, lastimosamente llegó cuando ya habían cerrado las inscripciones.

"Él (Clavasquín) habló conmigo y me dijo que si me quedaba más tiempo el siguiente torneo me podía dejar". Pero no regresó, Platense se fijó en su potencia y características y lo fichó.

Rambo le dio consejos para mejorar la pegada

Kervin se convirtió en el lanzador de faltas del Platense y marcó golazos por esa vía. Contó en su momento que al inicio le pegaba fuerte y no colocado, hasta que Jeancarlo Vargas le dijo que se concentrarla en hacer los remates colocados.

Luego compartió camerino con Julio "Rambo" de León, quien le dio consejos que ahora pone en práctica.

Olimpia, Real España y la Selección Nacional

El contención se ganó un cupo en el equipo selacio y esto lo puso en la mira de clubes como Real España y Motagua. Pero fue Marathón el que logró hacerse con sus servicios.

Fabián Coito lo llamó a la Selección Sub-23 de Honduras y fue clave en el pase al Preolímpico. Ahora se alista para jugar los Juegos Panamericanos de Lima.