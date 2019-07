Héctor Vargas: "Estrella es Troglio que jugó el Mundial del 90 y Olimpia lo fichó"

Seguir a @kelvincoelloHN

El entrenador del Marathón, el argentino Héctor Vargas, dice que no tiene equipo de estrellas y le tira la presión al Olimpia que sí ha fichado jugadores de alto nivel que han jugado en la primera de Argentina.

Fiel a su estilo, decir las cosas de frente, Vargas dice que espera un equipo que le rinda pero no tiene jugadores "estrellas" como se ha dicho en los medios de comunicación. Dice que el fichaje rimbombante del Apertura lo hizo Olimpia al fichar a Pedro Troglio, entrenador reconocido en Argentina.

Leer. ORINSON AMAYA REVELA DE DÓNDE SACA DINERO PARA FICHAJES

"Nos preparamos un poquito mejor que en el torneo anterior por el caso de los amistosos, reafirmando algunas teorías y esperando el fin de semana iniciar con pie derecho, luego tenemos dos partidos de Concacaf", inició diciendo Vargas.

"Poco o nada, el tema es que en la primera fecha hay jugadores que no se inscriben, otro es el caso de que no llegan el pase, pero nosotros queremos arrancar bien porque de nada sirve que conozcas el rival y no el tuyo", mencionó Vargas sobre Real de Minas.

El argentino se quitó la presión y menciona que no tiene estrellas en el plantel y lanza un dardo. "¿Fichajes bombas? Las contrataciones rimbombantes es la de (Pedro) Troglio que jugó el Mundial del 90, esas son estrellas y los argentinos de Olimpia. Arriaga es un muchacho que jugó un Mundial Sub20 que hay que llevarlo de a poco. Estrella es Troglio que jugó el Mundial del 90 y Olimpia lo fichó".

Vargas también se refirió a los jugadores que posiblemente no puedan debutar por problemas del pase internacional. "El caso de Yerson Gutiérrez que el pase está aquí, salvo el caso de Espíndola y Ariano que ya se han solicitado los pases".

Y siguió defendiendo la teoría de que no tiene equipazo: "Por eso cuando dicen estrellas en un equipo no los tenemos, las estrellas juegan en el Barcelona y el Real Madrid. Si tenemos jugadores muy buenos como el caso de Mario Martínez que yo quiero que rinda mucho mejor de lo que rindió en Real España... ¿Estrellas? Están en Europa".

Finalmente aclaró. "Se han ido nueve y han venido nueve, me han llamado varios futbolistas que quisieron venir. Jugar en Marathón ahora no es fácil, han venido futbolistas el torneo pasado que se han tenido que ir, es por rendimiento".