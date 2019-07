¿Dónde ver el debut del Olimpia? Horario, TV y día de los juegos de la fecha uno

Este fin de semana se pone en marcha el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras y con ello ya se conocen las transmisiones televisivas que tendrán cada uno de los partidos en disputa.

Una de las novedades es que el debut del Olimpia de Pedro Troglio y los fichajes de peso solo se podrá ver por la televisión de paga. Se enfrentan al Honduras Progreso este sábado a las 3.30 de la tarde.

Ver. EL PLANTEL DE LUJO CON LOS MEJORES JUGADORES DE LA LIGA

El encuentro sabatino que sí se mirará en televisión abierta es el de Marathón que conformó un equipazo se mirará por canal 11 cuando se enfrente al Real de Minas. Los verdolagas son favoritos al campeonato.

Por su parte el debut del campeón Motagua que va en la búsqueda del tricampeonato, también solo se podrá ver por la televisión de paga (Tigo Sports) en el choque frente al Platense el domingo en el Nacional.

ASÍ SE JUGARÁ LA JORNADA 1 DEL APERTURA

SÁBADO

3.00 pm Marathón vs Real de Minas (Canal 11)

3.30 pm Honduras Progreso vs Olimpia (Tigo Sports)

7.15 pm Vida vs Lobos UPN (Canal 11)

DOMINGO

3.30 pm Real Sociedad vs Real España (Sin señal de TV)

4.00 pm Motagua vs Platense (Tigo Sports)