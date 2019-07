El cupo de extranjeros, la polémica que envuelve a la Liga de Costa Rica

Tremenda polémica se ha armado en el fútbol de Costa Rica por la inscripción y utilización de los jugadores extranjeros en las plantillas de Primera División.

El club que más inconvenientes tiene con este tema es la Liga Deportiva Alajuelense de los hondureños, ya que los acusan de una supuesta mala alineación en el partido del domingo por la primera fecha contra el FC Guadalupe.

Ante ello, la Primera División de Costa Rica Unafut, aclaró todo el tema y limpió así, cualquier sanción que el equipo manudo habría podido sufrir.



En un comunicado de prensa, el órgano rector del fútbol de la liga costarricense hace la aclaración del Artículo 6 del reglamento de competición, que creaba confusiones sobre la utilización de los extranjeros.





Esto dice el texto reglamentario:



“No podrán jugar en partidos oficiales de estos campeonatos, más de cuatro jugadores extranjeros en forma simultánea (independientemente de su categoría), sin embargo, los clubes podrán mantener en el banquillo un jugador extranjero de categoría inferior en el entendido que solamente se podrán mantener jugando simultáneamente cuatro jugadores extranjeros. Los clubes que incumplan esta norma serán sancionados de acuerdo con lo que establece el artículo 101 (Omisiones e Incumplimientos Diversos) del Reglamento de Competición vigente”.



Unafut acepta que esa redacción no es clara y tiende a confusiones.



“Si bien hay que reconocer que el texto final de reforma no es el más claro, pues sugiere que el jugador extranjero de divisiones menores nunca podría iniciar como titular un partido, lo cierto es que el reglamento parte de la presunción de que el equipo tiene lleno su cupo de extranjeros de Primera División y que todos son titulares”, dice el comunicado.



Todo lo anterior deja muy claro y despejado que mientras estén dentro del campo nada más cuatro extranjeros jugando de forma simultánea, no hay error o sanción para los manudos.

Y es que cabe resaltar que el Alajuelense utilizó en su alineación titular ante Guadalupe a Henry Figueroa, Alexander López, Luis Garrido y al argentino Facundo Zabala, pero en el segundo tiempo ingresó Roger Rojas por López, manteniendo los cuatro foráneos en cancha.



"Un jugador extranjero de Divisiones menores podría iniciar de titular, siempre y cuando se respete el principio general que se ha mantenido durante los últimos años, que restringe a cuatro el número de extranjeros que pueden jugar simultáneamente en el terreno de juego", zanjó la Unafut.