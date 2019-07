Fichajes: Las altas y bajas de los 10 equipos de Liga Nacional de Honduras para el Apertura-2019

Follow @GustavoRocaGOL

El Torneo Apertura-2019 de la Liga Nacional de Honduras comienza el próximo sábado 27 de julio, por lo que el mercado de fichajes está en sus etapas finales.

Con ello, los equipos van cerrando filas y se enfocan de lleno en la competencia liguera, viendo de reojo también el torneo de Copa Presidente y algunos torneos internacionales.



En cuanto a fichajes, Olimpia y Marathón fueron los equipos que más han invertido con un tal solo fin: bajar del trono al bicampeón Motagua, que solamente tiene como fichaje a Óscar Salas.



Los verdolagas han fichado nueve jugadores para hacerte frente a sus compromisos mientras que Olimpia, entre fichajes y jugadores que regresan de préstamo contabiliza 12.

Real España se ha enfocado en darle mayor oportunidad a sus jóvenes bajo el mando de Hernán Medford. Mientras que Real de Minas se ha lucrado de préstamos con jugadores de los azules y blancos.



ALTAS Y BAJAS APERTURA 2019

OLIMPIA



ALTAS

Pedro Troglio (DT, Argentina)

Gustavo Reggi (AT, Argentina)

Sergio López (PP, Argentina)

Marcelo Emanuelle (PF, Argentina)

Matías Garrido (Sarmiento, Argentina)

Jonathan Ferrari (Sportivo Luqueño, Paraguay) [Nac: Argentina]

Cristian Maidana (Alagoano, Brasil) [Nac: Argentina]

Michaell Chirinos (Lobos Buap - México, regresa de préstamo)

Jairo Róchez (UPN, regresa de préstamo)

Rembrandt Flores (Real de Minas, regresa de préstamo)

José García (Real de Minas, regresa de préstamo)

Carlos Pineda (Real de Minas, regresa de préstamo)

Matías Morales (Atlanta, Argentina)

Harold Fonseca (Vida)

Johnny Leverón (Real España)

Ovidio Lanza (Juticalpa)



BAJAS

Manuel Keosseián (DT, Uruguay)

Alejandro Martínez (AT, Uruguay)

Mario Beata (AT)

Martín Bonjour (Argentina)

Emiliano Bonfigli (Argentina)

Guillermo Chavasco (Uruguay)

Leandro Sosa (Argentina)

Donis Escober (Retiro)

Gerson Argueta (Real de Minas, préstamo)

Carlos Will Mejía

Johnny Palacios

Wilson Palacios

Dabirson Castillo

HONDURAS PROGRESO

ALTAS

Marlon 'Machuca' Ramírez (Marathón, préstamo)

Darvis Argueta (Marathón, préstamo)

Samuel Lucas (Marathón, préstamo)

Pedro Pablo Mencía (Platense, regresa de préstamo)

Fabricio Izaguirre (Lone FC, Liga Ascenso)

Kevin Hernández (Platense)

Gerson Rodas (Platense)

Jerrel Britto (Trinidad & Tobago)

Edder Delgado (Real España)

Paulo Almeida de Melo (Brasil)



BAJAS

Jústin Pérez (Estados Unidos)

Luis González (Colombia)

Jorge "Ñangui" Cardona (Retiro)

Jorge Cardona Leal (Real Juventud, Liga Ascenso)

Yerson Gutiérrez (Marathón) [Nac: Colombia]

Clinton Arzú (UPN)

Frelys López (Marathón)

Cristhopher Anariba (Retiro)

Osman Elis

Walter Ramos

Ángel Contreras

REAL ESPAÑA

ALTAS

Hernán Medford (DT, Costa Rica)

Mauricio Solís (AT, Costa Rica)

Devron García (Vida, regresa de préstamo)

Heyreel Saravia (Herediano, Costa Rica)

Carlos Mejía (Vida, préstamo)

Jamal Charles (Real Monarchs, Estados Unidos) [Nac: Granada]

Rudy Meléndez (San Juan, Liga Ascenso)



BAJAS

Carlos Restrepo (DT, Colombia)

Roberto López (Marathón)

Edder Delgado (Honduras Progreso)

Mario Martínez (Marathón)

Johnny Leverón (Olimpia)

Ángel Tejeda (Pérez Zeledón, Costa Rica)

José Velásquez Colón (Real Sociedad)

Darwin Arita

Alfredo Mejía

Jairo Puerto

REAL DE MINAS

ALTAS

David Mendoza (Platense)

Everson López (Motagua, préstamo)

Josué Villafranca (Motagua, préstamo)

Robel Bernárdez (Motagua, préstamo)

Gerson Argueta (Olimpia, préstamo)

Sebastián Colón (Marathón, préstamo) [Nac: Colombia]

Ismael Santos (UPN)

Gustavo Alvarado (Gimnástico, Liga Ascenso)



BAJAS

Andrés Lima (Uruguay)

Israel Silva (Brasil)

Rembrandt Flores (Olimpia, fin de préstamo)

José García (Olimpia, fin de préstamo)

Carlos Pineda (Olimpia, fin de préstamo)

Bryan Acosta

Moisés López

Ronald García

UPN

ALTAS

Samuel Córdova (Marathón)

Sendell Cruz (Juticalpa)

Clinton Arzú (Honduras Progreso)



BAJAS

Marvin Cálix (Juticalpa, Liga Ascenso)

Hermes Castillo (Real Juventud, Liga Ascenso)

Michael Osorio (Vida, fin de préstamo)

Ismael Santos (Real de Minas)

Jairo Róchez (Olimpia, fin de préstamo)

Ángel José Fiallos

Ian Osorio

MOTAGUA

ALTAS

Óscar Salas (Juticalpa)

Félix Crisanto (Lobos BUAP - México, regresa de préstamo)

Jack Baptiste (Loudoun United, regresa de préstamo)



BAJAS

Everson López (Real de Minas, préstamo)

Josué Villafranca (Real de Minas, préstamo)

Robel Bernárdez (Real de Minas, préstamo)

PLATENSE



ALTAS

Anthony Torres (DT, Panamá)

Joshua Vargas (Marathón)

Víctor Aráuz (Marathón)

Bruno Volpi (Atlético San Miguel, Argentina)

Isaias Olariaga (Atlético San Miguel, Argentina)

Germán Yacaruso (Comunicaciones, Argentina)

Ángel Velásquez (Club Moravia, Costa Rica)

Orbin Cabrera (Real España)

Kevin Johnson (Deportes Savio)

Ronny Campbell



BAJAS

Kervin Arriaga (Marathón)

Kevin Hernández (Honduras Progreso)

Norman Cabrera (Colombia)

Andrés Pineda (Colombia)

Gerson Rodas (Honduras Progreso)

David Mendoza (Real Minas)

Robbie Matute (Real Sociedad)

Juan Bolaños (Gudja United FC, Malta) [Nac: Colombia]

Pedro Pablo Mencía (Honduras Progreso, fin de préstamo)

Rundell Winchester (Gudja United FC, Malta) [Nac: Trinidad & Tobago]

VIDA



ALTAS

Fernando Araujo (DT, Uruguay)

Michael Osorio (UPN, regresa de préstamo)

Matías Techera (Bella Vista, Uruguay)

Huber López (Inter Playa del Carmen, México)

Jesús Dautt (Atlante, México)

Jesús Benítez (México)

Gilberto Domínguez (México)



BAJAS

Héctor Castellón (DT)

Devron García (Real España, fin de préstamo)

Carlos Bernárdez (Victoria, fin de préstamo)

Harold Fonseca (Olimpia)

Eddie Hernández

MARATHÓN



ALTAS

Esteban Espíndola (Atlético Racing, Argentina)

Yerson Gutiérrez (Honduras Progreso) [Nac: Colombia]

Sebastián Colón (Real Juventud, Liga Ascenso) [Nac: Colombia]

Noé Enamorado (San Juan, Liga Ascenso)

Frelys López (Honduras Progreso)

Azmahar Ariano (Tauro, Panamá)

Mario Martínez (Real España)

Roberto López (Real España)

Kervin Arriaga (Platense)



BAJAS

Yaudel Lahera (Cuba)

Caue Fernandes (Uruguay)

Joshua Vargas (Platense)

John Bodden (Victoria, Liga Ascenso)

Marlon 'Machuca' Ramírez (Honduras Progreso, préstamo)

Darvis Argueta (Honduras Progreso, préstamo)

Víctor Aráuz (Platense, préstamo)

Samuel Lucas (Honduras Progreso, préstamo)

Sebastián Colón (Real de Minas, préstamo) [Nac: Colombia]

Samuel Córdova (UPN)

Mikel Santos

REAL SOCIEDAD

ALTAS

José Velásquez Colón (Real España)

Dilmer Gutiérrez (Verdes FC, Belice)

Robbie Matute (Platense)

Óscar Móvil (Colombia)

BAJAS

Roberto Riascos (Colombia)