"Pupita" Güity, el boxeador que defenderá al Real de Minas en la Liga Nacional

Sin los guantes puestos y lejos de los cuadriláteros, la vida parece sonreírle de la mejor manera para Carlos "Pupita" Güity quien, tras varios años en el boxeo, sus sueños en esa disciplina se vieron truncados y ahora le apuesta al fútbol.

Y es que el propio deseo por sobresalir en la vida ha llevado a "Pupita" a buscar un nuevo deporte y en el fútbol ha encontrado su casa. "El boxeo como todos saben se arruinó, dejó de existir en este país, pero gracias al profe Raúl y Maynor Figueroa que me dan esta oportunidad de estar en este equipo", cuenta el exboxeador.

Con su camisa empapada y el rostro lleno de sudor, el oriundo de Nueva Armenia confiesa que los problemas de la directiva en el boxeo lo llevaron a buscar un nuevo rumbo en su vida.

"El cambio de la directiva todo lo arruinó, todo se terminó en ese momento. En la federación llegaron a desalojarnos, quitarnos la beca alimenticia y no quisimos quedarnos así", cuenta.

Y relata que: "Yo tuve que buscar una opción de poder a salir adelante, no me podía quedar con los brazos cruzados esperando que hubiera una respuesta del boxeo".

"Pupita" Güity asegura que siempre su sueño fue jugar al fútbol y que al llegar a Tegucigalpa que tuvo emprender otro deporte. "La verdad que a mí siempre me ha gustado el fútbol. Me acuerdo de que cuando salí de mi pueblo (Nueva Armenia) mi propósito era ese y al estar aquí, el profesor Julián Solís me metió el espíritu de estar en el boxeo y al final se arruinó todo".

Tras un buen paso por el boxeo, Güity quiso probar suerte en el fútbol, pero no le salieron bien las cosas en el Motagua. "Hace como dos años estuve haciendo pruebas en el Motagua y no pude lograr quedarme ahí. Ya casi tengo un mes aquí y tengo la confianza del profe que me han ayudado bastante. Ahora se dio la oportunidad de firmar por un año".

De manera curiosa le preguntamos al "Pupita" si no teme que en medio de la calentura del fútbol se le crucen los pensamientos del boxeo y tenga una pelea en los terrenos de juego.

"Ya estoy olvidado del boxeo, ya no estoy ahí y ahora todo hay que dejarlo en la cancha. Yo siempre he sido tranquilo en la cancha y en la calle también".

Pero reconoce que si le hacen bromas sus compañeros. "Siempre me hacen bromas, se me cuadran para que tengamos un round, pero ahí que no, se fueron jucos jajaja".

Sin bajar los brazos por lo que está viviendo, hoy el jugador no se lamenta de lo que pasa, sino que ve con buenos ojos la oportunidad que se le está presentando en el Real de Minas. "Dios quizás tenía esto preparado para mí. Tengo 21 años y en este equipo espero sudar la camiseta. Yo espero a más y no quedarme acá".

Y es que "Pupita" Güity ha tenido un ángel de la guarda que le ha tenido la mano y hoy lo sigue haciendo. "Maynor Figueroa siempre me ha ayudado y después de lo que pasó ha estado firme apoyándome y ahora que tomé esta decisión está feliz".

"Él me ayuda con la alimentación, los tacos. Es una amistad que nos une y a Maynor siempre le ha gustado que los del pueblo triunfen", finalizó.

RAÚL CÁCERES MUESTR SU APOYO A "PUPITA"

El timonel del Real de Minas, Raúl Cáceres tiene claro lo que puede aportarle "Pupita" Güity al conjunto minero. "A "Pupita" lo traigo desde los días tratando de someterlo a esto del fútbol. Él quiere y yo juego con la necesidad del jugador y él tiene necesidad de crecer y creo que el Real de Minas es el lugar ideal para él".

Y agrega. "No le fue bien en el boxeo y ahora está en el fútbol, tiene buenas condiciones: veloz, fuerte y lo otro que efectivamente me siento comprometido para ayudarlo".

Además, revela la posición en la que lo utilizaría. "Él es lateral derecho y esto es con paciencia. Hay personas que están abogando por él y estoy dispuesto. Hay que llevarlo de a poco".