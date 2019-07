Raúl Cáceres: "Les dije claro hasta qué fecha voy a soportar esto y así nos hemos mantenido"

Pese a no tener contrato firmado y con una deuda de más de seis meses, el técnico Raúl Castro se mantiene trabajando con Real de Minas pensando en el debut ante Marathón.

Real de Minas confirma que Marathón les cede a préstamo al colombiano José Colón

El técnico habló con DIEZ sobre la problemática económica que vive el club, de los refuerzos y de la oferta que recibió de otro equipo de Liga Nacional.

¿Vemos al presidente del equipo en los entreno, todo va por buena línea?

Ellos lo han prometido y están buscando solventar la parte económica. Es importante porque estando en el día a día acá se dan cuenta de las necesidades del equipo y de la premura con la que deben resolver.

Había adelantado que si no le cancelar no iba a dirigir si no les pagaba...

No es que no iba a dirigir, dije que doy un paso al costado, me retiro. Eso se mantiene firme. Pero no hay que ahondar en ese tema, hablamos con ellos el domingo y hay una fecha tope.

¿Cuál es la fecha tope?

El día viernes.

¿Si ese día no hay pago no aborda ese autobús?

Seguro. Esa es la posición en la que yo me encuentro debido a la necesidad que se tiene del dinero. Lo otro es porque estoy con la frente en alto porque ya cumplimos lo nuestro.



El delantero Josué Villafranca es una de las altas del Real de Minas para el Apertura. Fotos Ronald Aceituno

¿Lo dice por usted o por el grupo, porque el presidente no mencionó que al que se le debe más es a usted?

Hablo en nombre del grupo, obviamente soy yo el que lleva la voz cantante. Pero tampoco estoy incitando a que el grupo se pare. Hemos hablado con los muchachos y tienen contrato, yo no lo tengo y están claros. Si les resuelven no tiene justificación para detenerse.

¿Cuál es su estatus al no tener contrato y estar tranquilamente entrenando?

Es porque yo le tengo tanta confianza al presidente que le he dicho que hasta él decida rescindir lo hacemos. Sabe su obligación. No ha venido otro técnico y yo sigo firme en mi decisión. Le dije claro hasta qué fecha voy a soportar esto y así nos hemos mantenido. Yo no voy a bajar, por la deuda que tenemos, mi espíritu de trabajo, voy a morir con las botas puestas en esta situación.

¿Puede dirigir en Liga sin tener contrato?

Es que el contrato se firma en un minuto. Conmigo no hay mucha cosa de negociar. La matemática no engaña, dos más dos es cuatro. Pero él sabe cuál es la posición para que yo pueda firmar.

¿Le ajustó el tiempo de pretemporada y los refuerzos le llegaron tarde o temprano?

Hablar de temprano o tarde creo que estamos consientes de la situación que vive el equipo. Entonces han llegado a tiempo, obviamente no son los muchachos con los que podíamos arrancar, pero si para tomarlos en cuenta. No los tres que han llegado, solo uno de ellos. Hay que ser pacientes y consientes. Hemos hablado con ellos, cualquiera que está afuera del Real de Minas cree que aquí los muchachos se están muriendo, pero aquí se trabaja con espíritu de lucha día con día. La responsabilidad es superar lo hecho el torneo pasado.

¿Este Real de Minas es más o menos que el del torneo pasado?

Son los números los que van a hablar.

¿Y Marathón es más ahora que antes?

Seguro. Marathón está muy bien reforzado. El profe ha hecho los cambios necesarios y oportunos en el equipo y creo que ahora es mejor. Que no me diga que no, pero de una u otra forma estaba desestabilizado cuando se iba Yustin (Arboleda), ahora que lo tiene respira un aire diferente. Puedo decir que nos enfrentaremos a un equipo que es más que el torneo pasado, pero Real de Minas no deja de ser el mismo porque no ha cambiado la mentalidad.

¿Cuando dice superar el torneo pasado es no pelear el descenso o meterse a la pentagonal?

Cuando hablamos de superar el torneo pasado es por los números. En el Clausura hicimos 22 puntos, eso es lo que tenemos que hacer, superarlos.

¿Cómo vive el día a día?

Si esto es trabajar en Primera División bienvenido sea, el presidente me ha dado la libertad de laborar. Estamos haciendo unos movimientos que me da a entender que está a muerte con el cuerpo técnico.



Real de Minas tiene como objetivo superar los 22 puntos sumados en el Clausura 2019. Fotos Ronald Aceituno

¿Tuvo ofertas de otros equipos de Segunda División?

Lo voy a decir puntualmente; hablamos con los directivos del Vida y lamentablemente no llegamos a un acuerdo. Pero siento que aquí está de por medio el honor y la lealtad. Creo que dinero vs comodidad, opté por la última.

¿Hay más comodidad en Real de Minas por lo que conoce, porque en Vida también es bravo el tema económico?

Sí, pero es un equipo de mucha tradición. El Vida es el Vida, pesa en Liga Nacional, lastimosamente no se le han venido dando las cosas. No conozco al Vida, solo referencias y aquí si conozco todo. Tomo decisiones y fácilmente me las aprueban, Gerardo (Martínez) ha sido muy profesional en ese sentido. Me ha gustado que me han respetado, hago lo que yo quiero, gracias a eso me siento cómodo, mi cuerpo técnico se siente así, los jugadores lo han expresado. Por eso no se han ido, algunos con ofertas no se fueron. Eso es algo que nos une.

¿A qué jugadores tuvo que detener por las ofertas que menciona?

Los jugadores con los que hablamos puntualmente fue con Jesé Moncada, Nelson Muñoz, Darwin Andino y Juan Ramón Mejía. Estos muchachos tuvieron ofertas, hablaron conmigo y les expuse que debían velar por su bienestar personal, pero decidieron por la comodidad y no por el dinero.

¿Bravo porque a veces no se come con palabra o confianza?

Hemos visto que el presidente ha sido un hombre valiente y ha enfrentado la situación. Nunca se ha escondido, uno ve que está haciendo el esfuerzo. Aquí lo vemos a diario, una persona que nos debe a todos y eso es de valorarlo, el valor moral que tiene.

¿Se sorprendió Gerardo Martínez que hiciera público el tema económico?

Nunca lo he negado. Ustedes saben desde que me debían dos, tres, cuatro meses, ahora no son seis, estamos sobre el séptimo. Lo hago con el afán de despertar a la junta directiva y no dañar a Gerardo como directivo.

¿No se imagina dejar este barco por lo que dice?

No, pero es una presión que estamos ejerciendo real. No quisiera que se me desafiara. Si no, se van a dar cuenta que soy de una sola palabra. Si lo dije lo voy a hacer.

Sus bonos subieron por todo lo que hizo el torneo pasado...

Si los bonos subieran, hubiese tenido otras ofertas, pero no fue así. Aunque suben porque ahora el concepto que tiene la gente en la calle de mi personal y el equipo es diferente, halagador lo que uno escucha.

" alt="ETIQUETADELAIMAGEN" width="380" height="250" layout="responsive">

Raúl Cáceres espera poder sumar dos jugadores más antes del cierre de inscripciones. Fotos Ronald Aceituno

¿Lo sigue sosteniendo su otro trabajo?

Sí, gracias a Dios que me ha bendecido con esa posibilidad de hacer otros menesteres y es el sustento de mi familia. Ajusta para eso y poder compartir, que es lo mejor.

¿Comparte con quién?

Con el necesitado.

Hay jugadores que comparten con técnicos... ¿Aquí le ha tocado a usted?

Sí hombre, son bonitas experiencias. Yo conozco entrenadores, sé que Vargas lo hace mucho, es un entrenador muy dadivoso, caritativo, justo y consiente. No tengo nada que envidiarle en ese sentido, no lo digo por sacar en cara, sino porque me enorgullece poder decir que soy solución para alguien.

Hay muchos que viven el día a día y otros no tienen ni para la tortilla...

¿Cuando dice día a día es que si cae; coyol quebrado coyol comido? Hay otros que no cae, pasan a la expectativa. Pero aquí Dios nos ha bendecido porque hemos comido de un plato tres y hemos disfrutado, nos hemos llenado.

¿No más refuerzos entonces?

Estamos viendo lo de José Mario Pinto y Rembrandt Flores porque no desistimos. Sé que Troglio está enredado ahorita y va a tener que salir de eso, ya trajo más refuerzos y hay que ver si se la juega por el extranjero o nacional.

¿Se ve fortalecido con los refuerzos?

Contento. Le hago un llamado a Rembrandt, que se de cuenta que el lugar de él es acá, aquí vale él. Los minutos de acá no serán los mismos de allá y él es un jugador de sumar minutos, no de estar esperando nada.

Por lo mostrado aquí es que está en la Selección...

Tiene que ver eso, no lo estoy insolentando ni incitando al desorden, pero el bienestar de la calidad de él es jugar. Las puertas de este club están abiertas para los dos.