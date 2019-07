Kevin Hernández y su dardo a Platense: "No me valoraron como yo lo hice con ellos"

Un nuevo reto para su carrera como arquero, así lo califica Kevin Hernández con su llegada al Honduras Progreso, equipo que debutará ante Olimpia en el Apertura este sábado a las 3:30 de la tarde en el Humberto Micheletti.

Leer más: Gerson Rodas: "Cuando uno juega contra tiene que tener un plus"

"La verdad significa un nuevo reto estar en el Honduras Progreso, le agradezco al club por abrirme las puertas, hay un buen grupo de jugadores que tienen hambre de triunfo y estamos trabajando para sacar los mejores resultados", dijo Hernández.

En cuanto a cómo se dio su llegada a los ribereños, el arquero confesó: "Hable con mi familia y ellos me apoyaron a cualquier decisión que pudiera tomar, esto es lo que más me gusta hacer, soy poco en andar con lesiones, es algo en lo que siempre me he cuidado y le doy gracias a Dios que tengo las condiciones para jugar en cualquier equipo"

Y continúo: "Las ganas y la actitud de seguir luchando en esto fue parte de la motivación para venir al Honduras, hay que disfrutarlo ahorita porque después que nos retiremos nos hará falta"

Kevin se acordó de su paso por el Platense donde fue separado antes de culminar el campeonato clausura, ante ello el arquero no lo ve como una mala experiencia pero siente que no fue valorado.







"No lo veo como una mala experiencia, son cosas que pasa en esta profesión, lo que toca es mejor no hablar del tema porque no me trataron como debieron, siento que no me valoraron como yo lo hice con ellos, ahora estamos enfocado en el Honduras y lograr cosas importantes"

Para culminar, Hernández se refirió a la competencia en el arco progreseño y además se refirió al debut ante los blancos.

La competencia siempre aquí es sana, hay varios porteros peleando por el puesto y tienen muchas condiciones, el que tiene la última palabra es el profesor. La cancha va estar llena, será un marco impresionante y un debut soñado, ojalá podamos sacar el resultado que la gente quiere", cerró.